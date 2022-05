Exército ucraniano relata 'potente' ataque russo contra Azovstal

A Rússia lançou, nesta terça-feira (3), um "potente ataque" com o apoio de tanques e de Infantaria, contra a planta siderúrgica de Azovstal, último foco de resistência ucraniana na cidade de Mariupol (sudeste) - informou um comandante do batalhão Azov que defende as instalações.

"Um potente ataque na área de Azovstal está sendo lançado atualmente, com apoio de blindados e tanques e tentativas de desembarque de tropas apoiadas por dois navios e efetivos de Infantaria", relatou o subcomandante desse corpo de combate, Sviatoslav Palamar, em uma mensagem de vídeo divulgada no Telegram.

