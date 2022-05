Duas vezes finalista de Grand Slam, Kevin Anderson anuncia aposentadoria aos 35 anos

Kevin Anderson, que chegou a ser Top 5 do ranking da ATP e disputou duas finais de Grand Slam na carreira, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira, aos 35 anos.

"Hoje finalmente tomei a difícil decisão de me aposentar do tênis profissional", publicou Anderson no Twitter.

O sul-africano de 2,03 metros de altura perdeu a final do US Open de 2017 para Rafael Nadal e a final de Wimbledon em 2018 para Novak Djokovic.

Além disso, conquistou sete títulos individuais no circuito da ATP, e entre fevereiro de 2018 e junho de 219 se manteve no Top 10 do tênis antes de sofrer com lesões e de ter que passar por uma cirurgia no joelho em 2020.

"Desde garoto, meu pai costumava me dizer que o sucesso não se define pelos resultados, mas pelo esforço e sacrifícios feitos ao longo do caminho para se tornar o melhor que se pode ser", escreveu Anderson.

Seu último jogo foi em março, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, na qual foi derrotado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo.

