Djokovic estreia com vitória no Masters 1000 de Madrid

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, estreou nesta terça-feira no Masters 1000 de Madrid com uma vitória sobre o francês Gael Monfils.

Djokovic, três vezes campeão em Madrid, fechou o jogo em 2 sets a 0 (6-3 e 6-2), em uma hora e 27 minutos.

"Diria que foi meu melhor jogo do ano. Eu me senti muito bem na quadra", disse o sérvio depois da vitória.

"Tive um grande rendimento. Estou muito feliz, sabendo que até agora não joguei o meu melhor tênis nos poucos torneios que disputei este ano e ainda continuo buscando eu ritmo", acrescentou.

'Nole' demonstrou que continua subindo de nível depois de uma primeira parte da temporada para esquecer, com a ausência no Aberto da Austrália e nos Masters 1000 de Indial Wells e Miami por ter se recusado a se vacinar contra a covid-19.

Amanhã, Rafael Nadal fará sua estreia no torneio contra o também sérvio Miomir Kecmanovic, que hoje derrotou o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5).

O espanhol, que retorna de uma lesão na costela, não joga desde que perdeu a final de Indian Wells em março.

Por sua vez, o russo Andrey Rublev, campeão do torneio de Belgrado sobre Djokovic este ano, avançou para a terceira rodada ao bater o britânico Jack Draper por 2 sets a 1 (2-6, 6-4 e 7-5).

