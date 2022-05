Comunicado do Business Wire :Wemade

A Wemade realizou uma atualização substancial hoje para seu MMORPG amplamente aclamado, 'MIR4'. Juntamente com a introdução das novas áreas, Túmulo de Rockcut e Paraíso das Espadas, outras mudanças incluem: um aumento no crescimento máximo de personagem do nível 130 para o nível 150, a adição de uma nova Expedição do clã Boss Raid, bem como uma expansão para constituição e força interna.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005955/pt/

A Wemade realizou uma atualização substancial para seu MMORPG amplamente aclamado, MIR4. Juntamente com a introdução de novas áreas, Túmulo de Rockcut e Paraíso das Espadas, outras mudanças incluem: um aumento no crescimento máximo de personagem do nível 130 para o nível 150, a adição de uma nova expedição de clã de ataque ao chefe, bem como uma expansão para constituição e força interna. (Gráfico: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Túmulo de Rockcut e Paraíso das Espadas são antigos campos de caça em ruínas localizados na parte leste da área de Phantasia. A adição dessas novas áreas permite que os jogadores desfrutem de conteúdos mais diversos por meio de jornadas, histórias e missões enriquecidas. Além disso, uma nova área será aberta dentro de Sabuk, incluindo o Castelo Sabuk, onde uma nova história dinâmica se desenrolará!

Junto com o aumento do nível máximo de personagem do nível 130 para o nível 150, o nível máximo de promoção para todas as construções de conquista aumentou para 19. Ao atualizar a Torre da Conquista para 19, é possível atingir o nível máximo de 150.

Em outras mudanças, Constitution e Inner Force foram expandidos para as categorias 15 e 14, respectivamente, e houve algumas novas adições, incluindo os novos Mistérios 'Voto Matrimonial', a nova luta de chefe 'Demente Infernal Renascido' e Expedição do clã 'Imperador da Chama Azul', ambos podem ser desafiados por usuários no nível 90 ou superior. Esta extensa atualização permite que os jogadores desbloqueiem todo o potencial de seus personagens.

'MIR4' foi lançado em agosto de 2021 e, desde então, quebrou muitos recordes com mais de 200 servidores e mais de 1,4 milhão de usuários simultâneos globais. A economia do jogo continua a crescer através da introdução de sistemas exclusivos, como MIRAGE, um jogo de staking de personagens NFT, bem como HYDRA Payment, que utiliza HYDRA, um token de utilidade DeFi para 'MIR4', para comprar mercadorias no jogo. A atualização atual oferece aos jogadores uma infinidade de conteúdo para desfrutar, enquanto as próximas adições apresentarão um novo chefe transcendente chamado 'Turkan, o Demônio da Névoa Violeta', que exigirá um grande número de jogadores para derrotar.

'MIR4' continua a adicionar novos conteúdos divertidos e se esforça para evoluir e aumentar a economia do jogo. Visite MIR4 Global para encontrar mais informações sobre essas atualizações empolgantes e novos desafios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005955/pt/

Contato

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Gerente de RP [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags