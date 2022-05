Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou que o secretário do Departamento de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, visitou uma implantação da Solução de Infraestrutura Inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) da Velodyne em um tour para destacar os investimentos do departamento em infraestrutura. Os projetos que ele analisou, que incluem o IIS da Velodyne, desempenham um papel fundamental no que ele disse ser o futuro da infraestrutura de transporte.

U.S. Department of Transportation Secretary Pete Buttigieg visited a deployment of Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution in a tour to highlight the Department's investments in infrastructure. The full stack solution combines Velodyne's award-winning lidar sensors and Bluecity's AI software. (Photo: Velodyne Lidar)

A Morgan State University, uma faculdade historicamente negra em Baltimore, recebeu o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, para uma visita ao campus e uma visita ao laboratório do Centro Nacional de Transportes. O IIS da Velodyne fez parte da visita do secretário no Centro de Mobilidade e Equidade Urbana da Universidade. O secretário Buttigieg revisou várias saídas de sensores geradas pelo Ultra Puck da Velodyne e discutiu possíveis aplicações do IIS com estudantes da Morgan State. A solução, implantada em parceria com a Bluecity e a Iteris, está instalada em um dos principais cruzamentos da universidade para coletar dados de tráfego e análises de segurança.

O trabalho do Departamento de Transportes dos EUA na implementação de novos programas de infraestrutura significa mais investimento do setor público nas mais recentes tecnologias de transporte. Novos programas sob a Lei de Infraestrutura Bipartidária - como o programa Safe Streets and Roads for All e SMART - promoverão segurança, equidade e sustentabilidade em nossas estradas.

Buttigieg disse: "Estamos vivendo um período de mudanças extraordinárias na tecnologia, algumas das tecnologias que estão sendo desenvolvidas e gerenciadas aqui".

"Estamos vendo nossa solução em ação em todo o mundo, fornecendo dados e análises em tempo real sobre coisas como quase acidentes e atividade vulnerável de usuários rodoviários", disse Sally Frykman, diretora de marketing da Velodyne Lidar. "Com as fatalidades de pedestres em alta e desproporcionalmente representadas em comunidades desfavorecidas, a tecnologia confiável e de alto desempenho pode trazer a segurança necessária para os menos atendidos."

Sobre a Solução de Infraestrutura Inteligente

A Solução de Infraestrutura Inteligente (Intelligent Infrastructure Solution) oferece monitoramento e análise de tráfego para aumentar a segurança nas vias públicas, a eficiência e a qualidade do ar, além de ajudar as cidades a planejarem sistemas de transporte mais inteligentes e seguros. A solução de pacote completo, combinando os premiados sensores lidar da Velodyne e o software de IA da Bluecity, é implantada em três continentes, incluindo sistemas no Texas, Flórida, Nevada, Califórnia, Nova Jersey, Missouri e Canadá.

Ao melhorar o fluxo de tráfego e reduzir congestionamentos, a Solução de Infraestrutura Inteligente avança a eficiência energética e reduz as emissões de gases do efeito estufa para um futuro mais sustentável. Recentemente, a solução ganhou o SXSW Innovation Awards 2022 pela South by Southwest Conference and Festivals. Em 2021, a Solução de Infraestrutura Inteligente recebeu um Smart 50 Award, premiação da Smart Cities Connect que homenageou os 50 projetos de cidades inteligentes mais transformadores do mundo.

Para obter mais informações sobre a Solução de Infraestrutura Inteligente, entre em contato com o Departamento de Vendas da Velodyne: 669.275.2526, [email protected]

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, como os de veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, visite www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Tags