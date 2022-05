Comunicado do Business Wire :PUMA

Os jogadores do AC Milan usaram camisas especiais antes do início da partida da Série A contra a Fiorentina no domingo, que foram feitas com um método inovador de reciclagem de vestuário como parte do projeto RE:JERSEY da PUMA. A equipe feminina do AC Milan também usará as camisas antes da partida da Série A contra o Inter FC em 7 de maio.

The players of AC Milan wore special jerseys before the start of their Serie A match against Fiorentina on Sunday, which were made with an innovative garment-to-garment recycling method as part of PUMA's RE:JERSEY project.

Com RE:JERSEY, a PUMA visa reduzir o desperdício e abrir caminho para modelos de produção mais circulares no futuro. A sustentabilidade também é um valor fundamental para o AC Milan, que se comprometeu com iniciativas sustentáveis e de responsabilidade social, com foco particular nas gerações mais jovens.

Enquanto os kits de futebol da PUMA no mercado hoje já são feitos de poliéster 100% reciclado, as camisas RE:JERSEY usadas antes do jogo de domingo são feitas com 75% de camisas de futebol reaproveitadas. Os 25% restantes vêm de SEAQUAL ® MARINE PLASTIC 1.

"Estamos empolgados que o AC Milan se juntou a nós para fazer parte do projeto RE:JERSEY", afirmou Matthias Baeumer, gerente geral da BU Teamsport da PUMA. "Como queremos assumir mais responsabilidade quando se trata do fim da vida útil de nossos produtos, RE:JERSEY é um passo importante na reciclagem de vestuário em vestuário".

No processo de reciclagem utilizado para o projeto RE:JERSEY, até mesmo roupas velhas com logomarcas, bordados e escudos de clubes podem ser utilizadas, pois o material é decomposto quimicamente em seus principais componentes (despolimerização). As cores são então filtradas e o material é quimicamente reconstituído para criar um fio (repolimerização) com as mesmas características de desempenho do poliéster virgem.

Como parte do projeto, AC MILAN e PUMA montarão lixeiras, onde os torcedores poderão doar seus itens antigos de poliéster, que serão utilizados para o projeto RE:JERSEY.

"O AC Milan é um clube que acredita verdadeiramente no valor social do futebol. A sustentabilidade é um valor importante para todos nós do Clube, precisamos fazer a nossa parte para proteger o futuro do nosso planeta, por isso estamos muito satisfeitos por nos juntarmos a esta iniciativa com o nosso parceiro PUMA e fazer parte do projeto RE:JERSEY", afirmou Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer do AC Milan.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Colabora com designers e marcas de renome para trazer influências desportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo e está sediada em Herzogenaurach/Alemanha.

1SEAQUAL ® MARINE PLASTIC

SEAQUAL® MARINE PLASTIC é uma matéria-prima sustentável e totalmente rastreável da SEAQUAL INITIATIVE que é feita de lixo marinho, ou em alguns casos de redes de pesca em fim de vida ou outros plásticos usados na aquicultura (como os usados na criação de mexilhões e ostras). Para obter mais informações, visite https://www.seaqual.org

Contato

Robert-Jan Bartunek Comunicações corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 [email protected]

