Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF), entidade global sem fins lucrativos empenhada em eliminar as mortes evitáveis de pacientes até 2030, anunciou os vencedores do Prêmio Humanitário e do Prêmio Lewis Blackman de 2021 na 8.ª edição anual da Cúpula de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia (World Patient Safety, Science & Technology Summit, WPSSTS). O presidente Bill Clinton, o 42.º presidente dos Estados Unidos, foi reconhecido com o Prêmio Humanitário Joe Kiani, Javier Dávila recebeu o Prêmio Humanitário Beau Biden, e Jannicke Mellin foi homenageada com o Prêmio Humanitário Steven Moreau. A 2.ª entrega anual do Prêmio Lewis Blackman foi concedida a Ingrid Bonilla.

"A concretização de nossa missão de eliminar as mortes evitáveis de pacientes até 2030 depende da união de pessoas para gerar mudanças", declarou o Doutor Michael Ramsay, CEO da Patient Safety Movement Foundation. "Temos orgulho de reconhecer todos os quatro vencedores deste ano por seus esforços individuais, liderança e compromisso para melhorar a segurança de pacientes em todo o mundo."

O Prêmio Humanitário reconhece líderes que obtiveram importantes progressos no ano passado para eliminar mortes evitáveis de pacientes ou ampliar a conscientização sobre o problema. Neste ano, os vencedores foram homenageados em três categorias: o Prêmio Joe Kiani, o Prêmio Beau Biden e o Prêmio Steven Moreau. O Prêmio Joe Kiani recebe o nome do fundador da Patient Safety Movement Foundation e reconhece pessoas que se comprometem com a missão da fundação. O Prêmio Beau Biden foi criado em 2018 para homenagear Beau Biden, ex-procurador-geral do estado norte-americano de Delaware, membro da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos e falecido filho do presidente Joe Biden por sua devoção ao serviço público e à segurança dos demais, especialmente das crianças. O Prêmio Steven Moreau é concedido anualmente a um administrador de hospital que se dedique a melhorar a segurança de pacientes em sua instituição. Os premiados deste ano foram:

-- O presidente Bill Clinton, 42.º presidente dos Estados Unidos, tem sido um antigo apoiador da segurança de pacientes. Durante seu mandato presidencial, ele manteve o compromisso de ampliar o acesso a assistência à saúde acessível e de qualidade para todos os norte-americanos. Clinton recebeu o primeiro Prêmio Joe Kiani por seu apoio contínuo à Patient Safety Movement Foundation e a sua meta de eliminar mortes médicas evitáveis até 2030.

-- Javier Dávila, embaixador da PSMF no México, ex-diretor médico do Instituto Mexicano del Seguro Social e chefe de política de ensino médico, pesquisa e saúde pública, foi reconhecido com o Prêmio Beau Biden por sua paixão pelo serviço público e por melhorar a segurança de pacientes. Desde que passou a integrar a PSMF, ele se dedica a promover a cultura de segurança no México e ajudou a estabelecer a afiliação de muitos prestigiados hospitais públicos e privados, além de relacionamentos com diversas organizações para promover a missão da fundação.

-- Jannicke Mellin-Olson, MD, DPH, é uma antiga defensora da segurança de pacientes. Sua paixão pela causa surgiu durante sua residência no Hospital Universitário de Trondheim na Noruega, onde trabalhou em diversas iniciativas de promoção da segurança de pacientes. Ela recebeu o Prêmio Steven Moreau por seus esforços permanentes para divulgar a missão a partes interessadas na Europa, além de seu atual cargo clínico no Hospital Baerum em Oslo, Noruega.

O Prêmio de Liderança Lewis Blackman foi estabelecido em 2020 para reconhecer estudantes ativos ou residentes que buscam uma carreira na área de saúde e demonstram habilidades de liderança exemplares em segurança do paciente que contribuam para a visão da PSMF de eliminar danos médicos evitáveis. O prêmio foi criado em homenagem a Lewis Blackman, que faleceu em 6 de novembro de 2000 aos 15 anos de idade como consequência de um dano médico evitável em uma unidade de saúde com cultura de segurança deficiente e treinamento inadequado. Ele era um excelente aluno, e sua mãe, Helen Haskell, tornou-se uma defensora da melhoria da segurança de pacientes, especialmente por meio da educação.

-- Ingrid Bonilla, estudante de quarto ano do curso de Medicina da Universidade Médica da Carolina do Sul, demonstrou desde cedo compromisso e paixão por melhorar a segurança de pacientes. Durante seu período na faculdade, ela trabalhou com notórios defensores da segurança de pacientes do estado norte-americano da Carolina do Sul em novos critérios para evitar infecções no acesso venoso central, em dados coletados sobre covid-19 para determinar como a doença de manifesta em crianças e como deve ser tratada, além de se dedicar a melhorar a comunicação entre pacientes, famílias e prestadores de saúde.

A Patient Safety Movement Foundation lançou o Prêmio Humanitário em 2013 para reconhecer pessoas cujo trabalho ajuda a promover a segurança de pacientes, e o Prêmio Lewis Blackman foi criado em 2019. Para saber mais sobre a premiação e os vencedores anteriores, acesse https://patient.sm/LewisBlackman.

O evento WPSSTS na íntegra está disponível para assistir sob demanda por US$ 20 até 9 de maio de 2022 em http://patient.sm/summit2022 ou gratuitamente após 9 de maio em http://patient.sm/summitYT.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation:A Patient Safety Movement Foundation (PSMF), organização global sem fins lucrativos fundada em 2012, está comemorando 10 anos de conscientização e criação de ações que visam eliminar os erros médicos evitáveis. Algumas previsões estimam que um em cada 12 pacientes são afetados por um erro médico evitável, mas esse número pode ser ainda maior, já que não existe uma base de dados central de rastreamento desses dados na maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos. Ao longo da última década foram feitos grandes avanços para melhorar a segurança de pacientes, mas a pandemia da covid-19 afetou o sistema, que mostrou não ser resistente e deu um passo atrás. A PSMF tem a visão de eliminar danos ao paciente e mortes evitáveis em todo o mundo até 2030, e isso começa com a conscientização desse problema crítico. Ela une pacientes, advogados, trabalhadores de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados em apoio a esta causa. Desde suas soluções de melhor prática com base em evidências (Actionable Patient Safety Solutions?) e o Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) do setor até sua Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e outras iniciativas, a PSMF não deixará de lutar até que se eliminem completamente as mortes evitáveis de pacientes. Para mais informações, acesse patientsafetymovement.org e siga a PSMF no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Leslie Licano, Beyond Fifteen Communications, Inc. [email protected] | (949) 733-8679 ramal: 101

