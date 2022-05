Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) publicou hoje seus relatórios de Sustentabilidade das Partes Interessadas 2021 e da Força-Tarefa de Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). A Moody's coloca a sustentabilidade no centro de seu negócio e o Relatório de Sustentabilidade destaca a ampla gama de trabalho que está sendo feito em toda a empresa para construir um Negócio Melhor, apoiar Vidas Melhores e entregar Soluções Melhores. O Relatório da TCFD destaca a liderança climática da Moody's, incluindo o progresso em seu plano de descarbonização e análise melhorada de riscos físicos e de transição, bem como o papel que a empresa desempenha na transição a "net zero", ajudando os participantes do mercado a lidar com riscos e oportunidades relacionados ao clima por meio de seu conjunto abrangente de ofertas.

Os relatórios destacam vários marcos de sustentabilidade e ESG alcançados pela Moody's no último ano:

Negócio melhor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Moody's incorpora a sustentabilidade em suas operações e cadeia de valor. A empresa superou suas metas a curto prazo de redução de gases de efeito estufa (GEE) - com uma redução de 92% nas emissões absolutas de GEE de Escopos 1 e 2 e uma redução de 95% no Escopo 3 em relação ao ano-base de 2019 - e avançou com força em relação à participação do fornecedor. A Moody's tem o orgulho de anunciar sua meta de "net zero" validada de 90% de redução de emissões nos Escopos 1, 2 e 3 até 2040 e que é uma das primeiras empresas a ter suas metas a curto e longo prazo de "net zero" validadas pela iniciativa Science-Based Targets (SBTi).

Vidas melhores

A Moody's se esforça para promover um local de trabalho inclusivo e solidário, onde todas as pessoas possam prosperar e ajudar a fortalecer as comunidades com recursos para crescer. Em 2021, a empresa lançou a Moody's University, uma estrutura para aprendizado, aprimoramento e desenvolvimento profissional e pessoal de funcionários e funcionárias, e mudou para uma abordagem única de gestão de desempenho: Grow, Perform, Succeed (GPS). A Moody's Foundation e os esforços de filantropia promovidos internamente resultaram em mais de US$ 6 milhões em doações de caridade e os funcionários e funcionárias da empresa contribuíram com mais de 11 mil horas de trabalho voluntário para suas comunidades.

Soluções melhores

A Moody's busca acelerar a transformação do mercado e criar economias sustentáveis. Em 2021, a Moody's lançou várias novas soluções que proporcionam maior transparência sobre os riscos relacionados a ESG e auxiliam os clientes na identificação de oportunidades. Além disso, a Moody's Investors Service (MIS) expandiu suas pontuações ESG - do Perfil do Emissor e do Impacto de Crédito - para fornecer maior transparência sobre como as considerações ESG são incorporadas às classificações de crédito. A empresa também adquiriu a empresa líder do setor RMS para reforçar suas capacidades de análise e modelagem de riscos climáticos e de catástrofes.

O Relatório de Sustentabilidade das Partes Interessadas 2021 da Moody's apresenta vários outros relatórios anuais da empresa, incluindo TCFD, SASB, GRI e WEF. Acesse o site de Sustentabilidade da Moody's para ver o portfólio de relatórios de sustentabilidade premiados da empresa e saber mais sobre os compromissos e iniciativas da empresa.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e administrar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo às informações abrem a porta para o progresso compartilhado. Com cerca de 14 mil funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005398/pt/

Contato

SHIVANI KAK Relações com Investidores 212.553.0298 [email protected]

KIBUI PYRON Comunicações 212.553.0935 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags