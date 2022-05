Comunicado do Business Wire :Megaport Limited

A Megaport Limited (ASX: MP1) (a "Megaport"), fornecedora global de rede como serviço (Network as a Service, NaaS), anunciou que celebrou um acordo de distribuição com a Bechtle, a maior empresa de sistemas de TI alemã e reconhecida fornecedora de comércio eletrônico de TI da Europa. O acordo vai tornar a plataforma global e privada de rede definida por software (Software Defined Network, SDN) da Megaport disponível por meio da Bechtle para empresas que buscam modernizar suas redes e acelerar a transformação digital.

"Com a excelente plataforma NaaS da Megaport no portfólio da Bechtle, os clientes têm mais facilidade para modernizar sua conectividade de rede e se conectar rapidamente aos principais provedores de serviços de nuvem", destacou Rodney Foreman, diretor de receita da Megaport. "Estejam os clientes lidando com arquiteturas multinuvem, migrando SD-WAN para nuvem ou habilitando ambientes híbridos, a plataforma da Megaport facilita essa operação para conectar de forma rápida e segura serviços essenciais de TI. A escala e o alcance da Bechtle na Europa, combinados com sua experiência em soluções de TI, fazem dela a parceira ideal para expandir e aprofundar nossos relacionamentos de canal."

"Com a Megaport, estamos ampliando nosso portfólio com soluções de infraestrutura como serviço de que as empresas competitivas de hoje tanto necessitam", explicou Ralf Beck, diretor de infraestrutura de gestão de produtos de software da Bechtle. "A provisão de serviços por centros de dados alemães e a conectividade aos principais provedores de nuvem complementam a linha de serviços da Megaport."

Ao utilizarem a Megaport, os clientes da Bechtle podem contar com estes benefícios:

-- desempenho de rede aprimorado com jitter e latência reduzidos;

-- custos de saída de nuvem reduzidos para rampas de acesso à nuvem em comparação com as taxas de internet;

-- provisionamento de rede "apontar e clicar" para possibilitar a interconexão entre filiais, centros de dados, provedores de nuvem e serviços de TI sem nenhum requisito de hardware;

-- provisionamento em tempo real de infraestrutura de rede virtual e interconexões;

-- nuvem híbrida privada e conexões multinuvem seguras a mais de 360 provedores de serviços, mais de 750 centros de dados habilitados e mais de 240 pontos de interconexão em nuvem.

Com mais de 80 casas de sistema de TI na Alemanha, Áustria e Suíça, além de empresas de comércio eletrônico em 14 países europeus, a Bechtle oferece um conjunto de vendas diretas de produtos de TI e amplos serviços de integração de sistemas a médias empresas, grandes corporações e organizações do setor público. Respaldada por ampla experiência e conhecimentos em arquitetura de TI pronta para o futuro, a Bechtle valoriza infraestruturas tradicionais e as atuais tendências em digitalização, computação em nuvem, local de trabalho moderno, segurança e TI como serviço.

Com a Megaport, as empresas podem implementar uma rede global de alta disponibilidade em minutos, não meses. A plataforma NaaS da Megaport oferece conectividade privada, escalável e sob demanda aos principais provedores de serviços de nuvem do mundo, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. As soluções da empresa permitem uma rede ágil, flexível e de alto desempenho por uma fração do custo dos métodos tradicionais.

Sobre a Megaport

A Megaport é uma importante fornecedora de soluções de rede como serviço (Network as a Service, NaaS). Sua rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global permite que empresas conectem rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de acesso ao mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços de nuvem do mundo - inclusive AWS, Microsoft Azure e Google Cloud - e os maiores operadores de centros de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Eric Troyer, Diretor de Marketing, Megaport Tel.: +61 7 3088 7400 [email protected]

