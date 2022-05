Comunicado do Business Wire :Giga Carbon Neutrality Inc

Giga Carbon Neutrality Inc ("GCN"), a empresa de mobilidade comercial inteligente e energia limpa, anunciou hoje que assinou uma carta de intenção (LOI) com uma importante Empresa de Propósito Específico de Aquisição (SPAC) listada na bolsa de valores para trabalhar em direção a um acordo definitivo para uma fusão de ambas as empresas.

Se as discussões forem bem-sucedidas, a GCN fará a fusão de novas soluções de mobilidade de energia - veículos de logística movidos a bateria e hidrogênio, veículos e ônibus especializados - e recursos de armazenamento de energia móvel e estacionária com a SPAC para formar uma nova empresa de capital aberto.

Richard Martin, diretor executivo (CEO) da Giga Carbon Neutrality, comentou:

Esta carta de intenção com o nosso potencial parceiro de fusão SPAC inaugura uma nova fase importante na história de crescimento da GCN. Temos como compromisso levar rapidamente as negociações com nossos futuros parceiros a uma conclusão bem-sucedida.

Sobre a Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

A Giga Carbon Neutrality é uma empresa de mobilidade e tecnologia de energia limpa que facilita a operação de frotas de veículos limpas e confiáveis para empresas de transporte industrial e comercial. O portfólio da GCN inclui veículos e embarcações marinhas movidos a bateria elétrica e hidrogênio, e suporte à infraestrutura de armazenamento, recarregamento e abastecimento de energia limpa.

Giga Carbon Neutrality, Inc, uma sociedade de responsabilidade limitada constituída na Colúmbia Britânica, Canadá e com endereço registrado em 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Canadá.

Contato

Giga Carbon Neutrality Richard Martin [email protected]

