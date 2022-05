Comunicado do Business Wire :54D

A 54D, marca de fitness de transformação humana, acaba de anunciar o lançamento de sua primeira habilidade 54D ON via Amazon Alexa, em que os usuários poderão se exercitar e se inspirar no fundador da marca, Rodrigo Garduño. A nova habilidade contará com sessões de fitness de 10 minutos disponíveis no Echo Show e Fire TV Stick e fornecerá frases motivacionais diárias nesses dispositivos, bem como ouvidas no Echo e Echo Dot. A habilidade permitirá que os falantes de espanhol aprendam sobre a marca e testem as rotinas de treino já famosas em incrementos de 10 minutos, sem nunca sair de casa. A habilidade é gratuita e estará disponível apenas em espanhol a partir de 3 de maio de 2022 no México, Estados Unidos, Espanha e outros países da América Latina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006138/pt/

'Alexa, open 54D ON.' 54D launches its' first Amazon Alexa Skill (Graphic: Business Wire)

"Estou muito grato por ter a oportunidade de levar nosso programa de 54D aos usuários do Amazon Alexa", compartilhou Garduño. "A habilidade 54D ON disponível no Amazon Alexa oferece uma maneira fácil e intuitiva de participar de nossas sessões de treino para aqueles curiosos sobre nossa marca e amantes da 54D de longa data."

Usando Alexa, o serviço baseado em nuvem da Amazon, a nova habilidade oferece treinos rápidos e de alta intensidade por sete dias. Juntamente com os treinos, os usuários também podem experimentar lembretes motivacionais diários de Garduño. A habilidade 54D ON para Amazon Alexa funcionará nos seguintes dispositivos:

-- México: Dispositivos que acessam todo o software Alexa integrado, incluindo Echo, Echo Dot, Echo Show e Fire TV Stick com Alexa, criado com espanhol mexicano.

-- Estados Unidos: Dispositivos que acessam todo o software Alexa integrado, incluindo Echo, Echo Dot, Echo Show e Fire TV Stick com Alexa, criado em espanhol americano.

-- Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Costa Rica: Dispositivos que acessam todo o software Alexa integrado, incluindo o Echo e Echo Dot (versões internacionais), criados com o espanhol americano.

-- Espanha: Dispositivos que acessam todo o software Alexa integrado, incluindo Echo e Echo Dot (versões internacionais), criados com o espanhol da Espanha.

-- Para acessar a nova habilidade, os usuários podem simplesmente dizer "Alexa, abrir 54D ON".

54D é uma marca de transformação humana criada pelo ex-jogador de futebol profissional Rodrigo Garduño. A marca se tornou um fenômeno global na indústria do fitness, atraindo seguidores de todo o mundo, incluindo atletas profissionais, modelos, celebridades e muito mais. A 54D possui estúdios em Miami, México, Colômbia e um programa on-line, 54D ON, que torna suas rotinas de exercícios acessíveis a quem não pode frequentar seus ambientes.

Para obter mais informações sobre a nova habilidade 54D ON para Amazon Alexa, visite:

MX: www.amazon.com.mx/alexa-skills ES_US: www.amazon.com/es/alexa-skills ESPANHA: https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=13944662031

Sobre a 54D:

A 54D é uma marca global de fitness dedicada à transformação humana com a missão de superar todos os limites físicos, mentais e emocionais. A 54D oferece um programa presencial e on-line que consiste em 9 semanas de treinamento intensivo, nutrição e recuperação. Orientado por especialistas, o programa 54D garante resultados visíveis e mensuráveis em 54 dias, fornecendo as ferramentas que levam a um estilo de vida saudável.

A comunidade global 54D continua a crescer em todo o mundo com instalações físicas nos Estados Unidos, México e Colômbia. A marca também está presente em 90 países por meio de seu programa on-line 54D ON. A 54D está ajudando pessoas em todo o mundo a desenvolver a disciplina e a perseverança necessárias para serem a melhor versão de si mesmas e alcançarem todo o seu potencial. Para mais informações, acesse www.54d.com.

