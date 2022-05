Candidatura de Benzema à Bola de Ouro começa a conquistar a Europa

Karim Benzema está próximo da Bola de Ouro? O atacante do Real Madrid está jogando de maneira extraordinária nesta temporada na Liga dos Campeões da Europa e os analistas não vêm nenhuma concorrência para substituir Lionel Messi na lista de vencedores do importante troféu.

"Benzema está sozinho na disputa pela Bola de Ouro", publicou o jornal Marca, o mais vendido da Espanha, onde ninguém tem dúvida de que o francês poderá, enfim, receber um prêmio que foi praticamente monopolizado por Messi e Cristiano Ronaldo na última década.

"Benzema tem sido bom como o vinho, mas agora ninguém pode duvidar que tem que ganhar a Bola de Ouro este ano, já que não podem tirá-la dele", disse de maneira contundente Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, depois da conquista do título espanhol.

Como em todos os anos, o clube merenque iniciou a campanha a favor de um de seus jogadores nas redes sociais, desta vez para promover o seu camisa 9, a quem os jornalistas internacionais também observam de perto.

Fora da Espanha, Benzema também parece ser uma unanimidade: "'Benzemagic' é um forte candidato à Bola de Ouro", analisou o jornal italiano Corriere dello Sport, enquanto o L'Équipe da França publicou a opinião do ex-atacante Jean-Pierre Papin (Bola de ouro em 1991), que afirma: "Para mim, hoje, é o melhor atacante do mundo. O último sonho de Karim é a Bola de Ouro e creio que hoje ele tem vantagem".

Regular há anos, o ex-atacante do Lyon está alcançando nesta temporada seu auge na Liga dos Campeões: já marcou 14 gols, dos quais nove foram em jogos de mata-mata, com dois 'hat-tricks', contra Paris Saint-Germain e Chelsea.

Seus dois gols e grande atuação na primeira partida das semifinais contra o Manchester City só reforçaram seu momento. "Que jogo fantástico! Deem a Bola de Ouro ao meu amigo 'Benzi'", tuitou o alemão Mesut Özil, ex-companheiro do francês Real Madrid.

Inclusive seus adversários estão impressionados: "Atualmente, para mim, Benzema é, ao lado de Lewandowski, o melhor atacante do mundo", disse Ilkay Gündogan, meio-campista do City. "É bom com os pés, bom na bola aérea. Creio que foi subestimado no passado".

"Durante muito tempo, esteve na sombra de Cristiano Ronaldo, sobretudo para a imprensa", acrescenta Gündogan. "Mas agora finalmente recebe a atenção e reconhecimento que merece.

"E não se trata somente do que faz, mas também sobre tudo na maneira como faz", opinou o jogador do City à revista Kicker, na Alemanha, onde esperam há anos ver o prêmio nas mãos de Robert Lewandowsi, eleito duas vezes melhor jogador do mundo pela Fifa, mas que nunca recebeu a Bola de Ouro.

"Karim Benzema tem mais talento" que Lewandowski, disse o ex-goleiro espanhol Santiago Cañizares. "Combina melhor, joga com frequência fora da área, pode construir como um camisa 10, finalizar como um 9. Benzema é um jogador mais completo".

Seus concorrentes? Além do polonês, que tem poucas chances este ano, depois da eliminação do Bayern nas quartas de final da Champions, o senegalês Sadio Mané, do Liverpool, é sem dúvida um candidato.

Mané marcou os pênaltis decisivos para dar a primeira Copa Africana de Nações a seu país e para levar sua seleção à Copa do Mundo.

"Quando não é Messi ou Cristiano Ronaldo, provavelmente tem que ganhar a Liga dos Campeões" para ter uma oportunidade de ganhar a Bola de Ouro, disse o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp.

O prêmio da temporada 2021-2021 será votado por 100 jornalistas (nas edições anteriores eram 170) que representam os 100 primeiros países do ranking da Fifa, o que elimina um certo número de votantes africanos que poderiam optar por Mané.

Benzema tem o segundo jogo da semifinal e talvez a final da Champions para entrar definitivamente no panteão do futebol.

