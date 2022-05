Bournemouth vence Nottingham Forest (1-0) e sobe para a Premier League

O Bournemouth derrotou o Nottingham Forest por 1 a 0 nesta terça-feira e garantiu sua promoção para a Premier League após duas temporadas no Championship.

A uma rodada do fim da temporada, os 'Cherries' garantiram terminar em segundo lugar, atrás do londrino Fulham, que já tinha assegurado sua vaga na elite do futebol inglês.

Logo atrás do Bournemouth, o tradicional Nottingham Forest terá que passar pelo playoff de quatro times para tentar chegar à Premier League, competição que o clube com dois títulos da Copa da Europa em sua galeria não disputa há 23 anos.

O Huddersfield também vai disputar o torneio de promoção. Sheffield e Luton ocupam atualmente as outras duas posições.

