Athletico-PR é goleado pelo Strongest (5-0) no Grupo B da Libertadores

O Athletico-PR foi goleado pelo boliviano The Strongest (5-0) nesta terça-feira nos 3.600m de altitude de La Paz, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores, e se complicou na luta por uma vaga nas oitavas de final.

Os gols foram marcados por Enrique Triverio (33 e 51), Martín Prost aos 70, Bautista Cascini nos acréscimos (90+1) e Carvalho logo depois (90+5).

Com os resultados da rodada, o paraguayo Libertad continua sendo o líder da chave com 7 pontos, seguido pelo Strongest e o venezuelano Caracas, ambos com 5, enquanto o Furacão é o lanterna com 4.

