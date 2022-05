Ancelotti diz que planeja se aposentar depois de deixar o Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti, de 62 anos, disse em entrevista ao Prime Video que planeja se aposentar depois de deixar o Real Madrid, mas esclareceu que está preparado para permanecer por vários anos no clube.

"Depois do Real, sim, provavelmente paro. Mas se o Real me mantiver aqui durante dez anos, treinarei durante dez anos", disse Ancelotti na entrevista, que teve vários trechos divulgados nesta terça-feira, véspera do jogo de volta pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City.

O italiano, que tem contrato com o Real Madrid até 2024, conseguiu no sábado o título do Campeonato Espanhol, 11 meses depois de seu retorno ao comando do time merengue.

Com a conquista, ele se tornou o primeiro treinador da história a vencer os cinco principais campeonatos do futebol europeu (França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália).

Ancelotti, que também já venceu três Champions como treinador, duas com o Milan (2003 e 2007) e uma com o Real Madrid (2014), disse querer aproveitar a família e viajar por todo o mundo.

"Gostaria de passar o tempo com meus netos, sair de férias com minha mulher. Há tantas coisas que descuidei e queria fazer. Ir a centenas de lugares que nunca fui", explicou o italiano.

"Nunca fui à Austrália, tampouco ao Rio de Janeiro. Quero ver minha irmã com mais frequência. Infelizmente, não podemos fazer tudo e, por isso, no dia em que parar, terei essas coisas a fazer", continuou.

Ancelotti, que foi auxiliar do técnico Arrigo Sacchi na campanha da Itália na Copa do Mundo de 1994, não descarta encerrar a carreira no comando de uma seleção.

"Sim, pode haver uma seleção, mas é prematuro dizer isso agora", avaliou o italiano, sem excluir a possibilidade de treinar alguma equipe no Mundial de 2026.

A chance de comandar o Canadá, classificado para a Copa de 2022 e país de origem de sua esposa, também não lhe parece ruim: "Por que não? Com certeza gostaria. O Canadá tem feito as coisas muito bem ultimamente", concluiu.

