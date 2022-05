Unionistas da Irlanda do Norte advertem sobre referendo da 'discórdia'

Um referendo sobre a reunificação da ilha da Irlanda, uma perspectiva possível caso o partido pró-irlandês vença as eleições locais na Irlanda do Norte na quinta-feira (5), semearia a "discórdia", advertiu, nesta segunda (2), o líder do partido unionista (DUP), Jeffrey Donaldson.

Os irlandeses do Norte são chamados às urnas na quinta-feira para renovar sua assembleia local. E a eleição se anuncia histórica para a província britânica, pois as pesquisas apontam uma vitória do Sinn Fein, partido cuja razão de ser é a reunificação de toda a ilha da Irlanda.

Os unionistas, visceralmente apegados ao lugar que a Irlanda do Norte ocupa no Reino Unido, estiveram sempre no poder desde a criação da província britânica em 1921, quando o resto da ilha saiu do controle de Londres.

Se o Sinn Fein ganhar na quinta-feira, o partido, outrora braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), tomaria as rédeas de um governo compartilhado com os unionistas e pressionará para a realização de um referendo sobre a reunificação da ilha, teme o DUP.

"É uma escolha clara" a que terá que ser feita na quinta, disse à AFP Jeffrey Donaldson, líder do DUP. "É entre o DUP e nosso projeto de abordar os problemas que contam verdadeiramente para o povo e o do Sinn Fein e sua discórdia sobre as fronteiras", afirma Donaldson.

