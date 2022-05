Swiatek se mantém no topo do ranking da WTA; Badosa segue em segundo lugar

A polonesa Iga Swiatek permaneceu no topo do ranking mundial da WTA nesta segunda-feira, enquanto a espanhola Paula Badosa, que foi eliminada no torneio de Madri no sábado, manteve o segundo lugar.

Badosa, campeã de Indian Wells em 2021, havia subido para o segundo lugar no ranking da WTA na última segunda-feira, e está apenas dois pontos à frente da tcheca Barbora Krejcíková.

Já Swiatek mantém a vantagem na liderança do circuito feminino, com mais de 2.000 pontos acima de Badosa. A polonesa venceu os torneios de Doha, Indian Wells e Miami nesta temporada.

O torneio de Madri termina no domingo o que poderá provocar mudanças no ranking na próxima segunda-feira.

- Classificação do ranking da WTA desta segunda-feira, 2 de maio:

1. Iga Swiatek (POL) 7.181 pts

2. Paula Badosa (ESP) 5.045 (+1)

3. Barbora Krejcíková (CZE) 5.043 (-1)

4. Aryna Sabalenka (BLR) 4.711

5. Maria Sakkari (GRE) 4.651

6. Anett Kontaveit (EST) 4.511

7. Karolína Plísková (CZE) 4.207

8. Danielle Collins (EUA) 3.151

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3.070

10. Ons Jabeur (TUN) 3.015

11. Emma Raducanu (GBR) 2.797 (+1)

12. Jelena Ostapenko (LAT) 2.780 (-1)

13. Belinda Bencic (SUI) 2.561

14. Jessica Pegula (EUA) 2.510

15. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2.472

16. Cori Gauff (EUA) 2.300

17. Victoria Azarenka (BLR) 2.281 (+1)

18. Elena Rybakina (CAZ) 2.261 (+1)

19. Angelique Kerber (ALE) 2.243 (-2)

20. Leylah Fernandez (CAN) 2.151 (+1)

