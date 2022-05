Separatistas na Ucrânia recrutam em massa quem tenha idade para lutar

Grandes campanhas de recrutamento foram lançadas nas regiões separatistas de Lugansk e Donetsk, poucos dias antes da invasão russa da Ucrânia. Moradores relatam à DW que jovens estão com medo e fogem da região.A Rússia justifica sua invasão da Ucrânia argumentando que está defendendo as "repúblicas populares de Lugansk e Donetsk". Meros dias antes de a Rússia lançar seu ataque, quando dezenas de milhares de soldados russos estavam reunidos na fronteira da Ucrânia, estas autoproclamadas "repúblicas populares" lançaram grandes campanhas de mobilização. Homens entre 18 e 55 anos de idade não receberam mais permissão para sair. Paradoxalmente, vários dias antes, as autoridades separatistas haviam instado todos os residentes a evacuar a região e fugir para a Rússia. Nos primeiros três dias, os reservistas que já haviam servido no exército ucraniano foram chamados ao centro de recrutamento. Não lhes foi dada nenhuma explicação para a ordem. Foi chamado, por exemplo, um amigo de Anna, de 41 anos de idade, moradora de Donetsk. "Ele estava em casa com atestado médico, mas seu empregador lhe telefonou e disse que ele deveria comparecer apenas com um mínimo de pertences pessoais. Isso foi no dia 21 de fevereiro, ele foi recrutado ali e naquele momento", lembra-se. Um dia depois, o líder separatista Denis Puschilin ordenou mais uma campanha de recrutamento. Desta vez, homens de 18 a 27 anos sem experiência militar foram chamados para servir na "milícia do povo". Quem é recrutado? "Alguns aderiram voluntariamente, outros nem foram recrutados, alguns foram convocados na rua, outros só apareceram depois de serem obrigados", diz Ievgeni, de 19 anos, alistado apesar de médicos o terem declarado clinicamente incapaz de servir. Em 24 de fevereiro, ficou claro o objetivo da mobilização em massa: a Rússia lançou sua guerra contra a Ucrânia. A imprensa das regiões separatistas e da Rússia informou que os voluntários haviam formado longas filas fora dos centros de recrutamento ansiosos para defender a "independência de Donbass". Na realidade, no entanto, não havia voluntários suficientes. Assim, o líder separatista Puschilin pediu às empresas da região controlada pelos separatistas que liberassem metade de sua força de trabalho masculina em idade de lutar. A DW descobriu que isto levou a uma verdadeira caça aos homens na região. "Eles capturaram homens em Lugansk, e em Donetsk patrulhas prenderam homens na respectiva faixa etária", diz Aleksandra, 45 anos, moradora de Donetsk. "Certa vez, estávamos embarcando em um ônibus e vimos dezenas de mineiros sendo levados." Em 28 de fevereiro, a liderança da "República Popular de Donetsk" declarou que a campanha de recrutamento terminaria em breve. Os moradores de Donetsk, no entanto, continuam sendo chamados. Em meados de março, Puschilin ordenou que também homens acima de 65 anos fossem recrutados para servir em unidades especiais do "Ministério do Interior". Medo de prejuízos econômicos O esforço de mobilização afetou a economia regional. Os moradores de Donetsk relatam que as lojas foram forçadas a fechar por falta de pessoal, e que há escassez de motoristas no transporte público e de profissionais de trabalhos manuais. Até mesmo membros masculinos da Filarmônica de Donetsk foram enviados para lutar – uma triste realidade que só veio à tona quando se tornou público que o pianista Nikolay Zvyagintsev havia sido morto perto de Mariupol. "A maioria dos engenheiros agrícolas, motoristas de tratores, operadores de máquinas e serralheiros foram recrutados; sem eles, a semeadura da primavera pode ser comprometida", criticou até mesmo o "ministério da agricultura" de Donetsk. É difícil saber o paradeiro dos homens. O "parlamento" de Donetsk fornece esta informação somente aos pais e parceiras dos soldados convocados. "Há pessoas que nos últimos dois meses não ouviram nada sobre a localização de seus entes queridos, muito menos se eles ainda estão vivos", diz Maria, de 33 anos, à DW. Ela se queixa que não há mais rotação de tropas. Enquanto os homens chamavam seus entes queridos a cada poucos dias de diferentes locais, estas chamadas agora cessaram, acrescenta. Para a linha de frente sem treinamento O Exército e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) publicam regularmente relatórios sobre os combatentes das "repúblicas populares de Lugansk e Donetsk" capturados dentro e fora das áreas controladas pelos separatistas. Alguns foram capturados em Kharkiv, Sumy, Zaporíjia e Mykolaiv. Em um vídeo compartilhado pela SBU, um lutador separatista, que supostamente se rendeu perto de Sumy, diz "a Rússia nos trata como escravos". Ievgeni diz à DW que os homens convocados são enviados diretamente para a linha de frente, sem receber qualquer treinamento. Eles não estão prontos para o combate, afirma. "No início havia voluntários, mas não há mais", acrescenta. Ele diz que agora é sabido como eles são tratados e alimentados. Embora tenha sido declarado clinicamente inapto para servir, ele teme sair de casa para "não atrair a atenção das patrulhas". Dmitri, de 53 anos de idade, é igualmente cuidadoso. "Só saio de casa à noite para fazer compras na mercearia ao lado de casa, e sou cuidadoso ao fazê-lo", diz ele à DW. Ele ficou sabendo de amigos e colegas que eles estão escondendo seus filhos com avós e outros para evitar o alistamento. Vantagens do passaporte russo Alguns tentam evitar o recrutamento. Isto, no entanto, é difícil, diz Maria. Ela diz que tentou poupar um conhecido seu do serviço militar falando com as autoridades locais, mas sem sucesso. "Eles podem declará-lo inapto para servir, mas mesmo assim podem vir buscá-lo, alegando que ele se inscreveu como voluntário". "Não há favorecimentos, e há uma expectativa de subornos consideráveis", explica Dmitriy. Ele quer permanecer em Donetsk e esperar que a Ucrânia vença a guerra para que sua vida volte ao normal." Mas nem todos pensam assim. Alexandra, outra residente de Donetsk, diz que um conhecido seu pagou 2 mil dólares para ser contrabandeado por todos os postos de controle para fora da "República Popular de Donetsk". Ela diz que somente os titulares de passaportes russos com residência russa têm permissão para partir para a Rússia e evitar o alistamento. Os residentes de Donbass dizem que até o início de 2022 eram emitidos passaportes russos dentro de dois meses para qualquer pessoa que possuísse o passaporte da "República Popular". Em fevereiro, as autoridades russas anunciaram que haviam sido emitidos 860 mil passaportes para residentes das regiões controladas pelos separatistas. Moscou estima que cerca de 3,5 a 4 milhões de pessoas viviam na região antes do início da guerra. Todos os entrevistados vivem em partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia. Por razões de segurança, eles pediram à DW para proteger suas verdadeiras identidades. Autor: Ihor Burdyga, Regina Gimalova