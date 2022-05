Salernitana empata com Atalanta (1-1) e ainda sonha com permanência na Serie A

A Salernitana mantém sua progressão em busca de permanência na Serie A italiana depois de empatar nesta segunda-feira em Bérgamo com a Atalanta (1-1) na partida que encerrou a 35ª rodada do campeonato italiano.

Um gol do volante croata Mario Pasalic aos 88 minutos evitou a quarta vitória consecutiva da modesta equipe de Salerno.

A Salernitana, que havia saído na frente com um gol do brasileiro Éderson (27), está na 18ª colocação com 28 pontos, dois atrás do Cagliari, time que abre a zona de 'salvação'.

O Cagliari será exatamente o próximo adversário da equipe do técnico Davide Nicola no domingo, mas antes disso a Salernitana enfrentará o Venezia na quinta-feira em um jogo pendente.

-- Resultados da 35ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Cagliari - Hellas Verona 1 - 2

Napoli - Sassuolo 6 - 1

Sampdoria - Genoa 1 - 0

Spezia - Lazio 3 - 4

- Domingo:

Juventus - Unione Venezia 2 - 1

Empoli - Torino 1 - 3

Milan - Fiorentina 1 - 0

Udinese - Inter 1 - 2

Roma - Bologna 0 - 0

- Segunda-feira:

Atalanta - Salernitana 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 77 35 23 8 4 61 30 31

2. Inter 75 35 22 9 4 74 29 45

3. Napoli 70 35 21 7 7 67 31 36

4. Juventus 69 35 20 9 6 54 31 23

5. Roma 59 35 17 8 10 55 40 15

6. Lazio 59 35 17 8 10 70 53 17

7. Fiorentina 56 35 17 5 13 54 47 7

8. Atalanta 56 35 15 11 9 62 44 18

9. Hellas Verona 52 35 14 10 11 61 52 9

10. Torino 47 35 12 11 12 45 37 8

11. Sassuolo 46 35 12 10 13 60 61 -1

12. Udinese 43 35 10 13 12 54 54 0

13. Bologna 43 35 11 10 14 39 48 -9

14. Empoli 37 35 9 10 16 46 65 -19

15. Sampdoria 33 35 9 6 20 42 57 -15

16. Spezia 33 35 9 6 20 37 63 -26

17. Cagliari 28 35 6 10 19 32 64 -32

18. Salernitana 26 34 6 8 20 29 71 -42

19. Genoa 25 35 3 16 16 25 55 -30

20. Unione Venezia 22 34 5 7 22 28 63 -35

