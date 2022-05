PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia pretende retirar mais civis da cidade de Mariupol

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia pretende retirar mais civis da cidade cercada de Mariupol

As autoridades ucranianas pretendem retirar mais civis nesta segunda-feira (2) da cidade de Mariupol, depois que dezenas de pessoas conseguiram deixar a localidade no fim de semana, após semanas de bloqueio sob intensos ataques da Rússia em um complexo siderúrgico do porto estratégico do sudeste da Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia energia guerra, Prev, 840 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

ENERGODAR:

Usina nuclear ucraniana em terreno controlado pela Rússia 'opera com normalidade'

Quase dois meses depois de ter sido tomada pelas tropas russas, poucos são os vestígios dos combates que provocaram temores de um possível desastre nuclear na usina de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia energia guerra segurança, Prev, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS

ZAPORIZHZHIA:

Fábrica da Ucrânia passa das históricas armaduras para coletes à prova de bala

Um fabricante ucraniano de velhas armaduras e espadas de metal, apaixonado por armas históricas, trocou sua produção e voltou ao mundo moderno. Após a invasão russa, confecciona coletes à prova de balas para o exército de seu país.

(Ucrânia conflito Rússia sociedade guerra invasão armas, Ângulo, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

LYMAN:

Voluntários entregam pão aos sitiados em meio aos bombardeios na Ucrânia

Nikolai Mavsissan assume o volante com suas mãos fechadas. Este motorista voluntário tem menos de uma hora em seu micro-ônibus blindado para entrar e sair de Lyman, uma cidade parcialmente cercada no leste da Ucrânia, para entregar pão aos sitiados e voltar com aqueles que querem sair.

(Ucrânia Rússia guerra invasão sociedade violência, Reportagem, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

JERUSALÉM:

Israel critica declaração do chanceler russo de que Hitler "tinha sangue judeu"

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, criticou nesta segunda-feira (2) a declaração do chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, de que Hitler "tinha sangue judeu" e convocou o embaixador russo para pedir "esclarecimentos".

(Israel Rússia diplomacia Ucrânia, já transmitida)

PARIS:

Apesar do controle no mar, Rússia se mantém longe da costa ucraniana

A Rússia tem o controle do Mar Negro, mas não pode lançar uma operação anfíbia para tomar o que resta da costa ucraniana, já que Kiev pode compensar a falta de uma frota com mísseis.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia mar, Análise, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Ilha da Cobra: Um ponto estratégico e vulnerável no Mar Negro

A Ilha da Cobra é um ponto estratégico no Mar Negro, que facilita uma base de ataque, mas que também é muito exposta.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia mar, Quadro, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump incentivou disparos em manifestantes, diz seu ex-secretário da Defesa

Donald Trump descarregou sua fúria contra os manifestantes do lado de fora da Casa Branca, em 2020, dizendo: "Você não pode simplesmente atirar neles?" - relata seu então secretário da Defesa, Mark Esper, em trechos do livro "A Sacred Oath" ("Um juramento sagrado", em tradução livre), divulgados nesta segunda-feira (2).

(EUA política protestos sociedade violência, Prev, 440 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Nos EUA, quem remove estátuas dos confederados é ameaçado de morte

Desde que sua empresa começou a remover, legalmente, as estátuas de soldados confederados, polêmicos símbolos do passado escravagista do sul dos Estados Unidos, na cidade de Richmond, Virgínia, Devon Henry sempre leva uma pistola com ele.

(EUA racismo história política minoria sociedade, Ângulo, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

MADRI:

Espanha: Pedro Sánchez e ministra da Defesa foram espionados pelo Pegasus

O caso de espionagem cibernética que abala a política espanhola há semanas ganhou uma nova dimensão nesta segunda-feira (2), depois que o presidente do Executivo, Pedro Sánchez, e sua ministra da Defesa, Margarita Robles, foram espionados pelo programa israelense Pegasus.

(Espanha política espionagem, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Boris Johnson enfrenta eleições locais arriscadas

Os britânicos comparecerão às urnas para eleições locais na quinta-feira (5) que serão um teste para o primeiro-ministro conservador Boris Johnson, enfraquecido pelo "partygate", o escândalo das festas organizadas durante o confinamento em Downing Street, sua residência oficial.

(GB eleições política governo, Prev, 670 palavras, já transmitida)

PARIS:

Esquerda negocia união para legislativas na França

Após ficar de fora do segundo turno da eleição presidencial francesa, os partidos de esquerda intensificaram, nesta segunda-feira (2), seus esforços para se apresentarem unidos nas legislativas de junho e tentarem condicionar as políticas do mandatário reeleito, o liberal Emmanuel Macron.

(França eleições política Parlamento, Ângulo, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

BRUXELAS:

Ministros da UE buscam resposta à ameaça energética da Rússia

Os ministros de Energia da União Europeia (UE) discutiam nesta segunda-feira(2) uma resposta ao corte do fornecimento de gás russo à Polônia e Bulgária, além de alternativas para reduzir a dependência de hidrocarbonetos da Rússia, como parte de um novo pacote de sanções pela guerra na Ucrânia.

(UE Rússia Ucrânia conglito energia política, Ângulo, 400 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

XANGAI:

Habitantes de Xangai enviados para fora da cidade em drástica luta anticovid

Lucy, uma moradora de Xangai, conta que, no meio da noite, ela e seus vizinhos foram forçados a entrar em um ônibus, e levados para improvisados centros de quarentena, a centenas de quilômetros da confinada megalópole chinesa.

(China pandemia vírus epidemia saúde, Prev, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

RAMALLAH:

Palestinos temem por futuro da agência da ONU para os refugiados

Uma proposta da agência da ONU para os refugiados palestinos de delegarem parte de seus serviços a outros órgãos das Nações Unidas irrita as autoridades palestinas, que alertam para um plano de desmantelamento da instância.

(Israel Palestinos conflito refugiados ONU, Ângulo, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

-- ÁFRICA

ABUJA:

Refugiados nigerianos voltam para bastião do Estado Islâmico

Cerca de 4.000 refugiados, que fugiram anos atrás para o Níger por causa da violência jihadista, retornaram para casa, apesar da persistente insegurança e da quase total ausência de serviços na região.

(Nigéria refugiados Níger conflito violência jihadismo, Prev, 520 palavras, já transmitida)

A BORDO DO GEO BARENTS:

Migrantes torturados na Líbia recebem primeiros socorros em barco-ambulância da MSF

Na mesa disposta para os migrantes resgatados a bordo do "Geo Barents", o mapa da África aparece em diferentes cores vivas: amarelo, verde, roxo e vermelho. Apenas um país está em preto: Líbia.

(Líbia UE refugiados direitos tortura migração, Reportagem, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE acusa Apple de abuso de posição dominante por serviço de pagamento eletrônico

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (2) a conclusão preliminar de que o grupo americano Apple abusa de sua posição dominante com o serviço de pagamento eletrônico Apple Pay, um mecanismo imposto aos proprietários de seus smartphones.

(UE Apple telecomunicações bancos, Prev, 520 palavras, já transmitida)

VÍDEO

WASHINGTON:

Fed enfrenta desafio de conter inflação sem causar recessão

O Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central) terá uma equação difícil para resolver na terça e quarta-feira: o quanto deve aumentar suas taxas de juros de referência para controlar a inflação sem mergulhar a primeira economia mundial em uma recessão?

(EUA Fed economia inflação política, Apresentação, 400 palavras, já transmitida)

SYDNEY:

Australiana Qantas anuncia voos sem escalas de Sydney a Londres e Nova York para 2025

A companhia aérea australiana Qantas anunciou nesta segunda-feira (2) o lançamento dos primeiros voos comerciais diretos de Sydney a Londres e Nova York para 2025, o que chamou de solução para a "tirania da distância".

(Austrália EUA transporte aviação GB, Prev, 430 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NOVA YORK:

Nova York está pronta para o grande desfile do Met Gala

É um dos eventos mais badalados do planeta: o mundo das celebridades e da moda se encontra nesta segunda-feira (2) à noite para a gala do Metropolitan Museum em Nova York, um desfile extravagante de astros para uma noite filantrópica, após duas edições marcadas pela pandemia.

(EUA NY Met Gala moda sociedade, Apresentação, 570 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS DE ARQUIVO, FOTOS

PARIS:

Faleceu Marthe Gautier, co-descobridora da trissomia 21

A médica francesa Marthe Gautier, co-descobridora da trissomia do cromossomo 21, que causa a síndrome de Down, faleceu no sábado, aos 96 anos, informou à AFP nesta segunda-feira o Instituto Nacional francês de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm).

(França medicina pesquisa saúde, Prev, 480 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Apresentação da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Villarreal e Liverpool

