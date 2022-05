Palmeiras tenta garantir vaga antecipada nas oitavas da Libertadores em visita ao Independiente de Sucre

O Palmeiras visita o modesto Independiente de Sucre nesta terça-feira como favorito para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores em partida do Grupo A a ser disputada no estádio Patria, na capital boliviana, a 2.800 metros de altitude.

A partida do returno da fase de grupos, válida pela quarta rodada, está marcada para as 20h30, horário local (21h30 de Brasília) será apitada pelo árbitro argentino Nicolás Lamolina.

O Palmeiras lidera o grupo com 9 pontos após três jogos, seguido pelo Deportivo Táchira com 4, Emelec com 2 e Independiente na lanterna com apenas um ponto.

Praticamente eliminada da competição, a equipe boliviana jogará para defender sua honra em um torneio em que faz uma má campanha e no qual perdeu pontos importantes em casa.

O time vai tentar se vingar da goleada humilhante (8 a 1) que sofreu para o 'Verdão', no primeiro jogo, disputado em São Paulo.

O Independiente tampouco vai bem no torneio nacional, onde ocupa posições inferiores e no qual vem de cinco partidas consecutivas sem vitórias.

No entanto, a recente vitória em casa por 3 a 2 sobre o Wilstermann servirá de impulso, uma vitória em que os 'albirrojos' sofreram mais do que o necessário para vencer.

A equipe boliviana não terá o meia Alejandro Bejarano, que sofreu uma lesão que o deixará fora de campo por algumas semanas.

Pelo Grupo A, também nesta terça-feira, o venezuelano Deportivo Táchira, segundo com 4 pontos, enfrentará o Emelec do Equador, terceiro com dois pontos.

Com 100% de aproveitamento nas três rodadas da fase de grupos da Libertadores, o bicampeão Palmeiras chega à Bolívia com o único propósito de garantir sua classificação para a próxima fase do torneio, para consolidar assim a hegemonia dos times brasileiros neste torneio.

O time paulista ocupa atualmente a quinta posição no Brasileirão com cinco pontos.

Prováveis escalações:

Independiente Petrolero: Alex Arancibia - Alejandro Chiatti, Francisco Silva, Emerson Velásquez - Nixon Folleco, Jhasmani Campos, Mijail Aviles, Alberto Acuña - Leonel Alexander Buter, Jenrry Alaca e Harold Reina. Técnico: Juan Marcelo Robledo.

Palmeiras: Weverton - Mayke, Gustavo Gómez, Benjamín Kuscevic, Joaquín Piquerez, Eduard Atuesta, Danilo, Wesley Ribeiro, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Roni. Técnico: Abel Ferreira.

