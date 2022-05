Morre adolescente na Ucrânia em novo ataque russo a Odessa (município)

Um adolescente de 15 anos morreu e um mais novo ficou ferido em um ataque russo contra Odessa, informaram nesta segunda-feira (2) as autoridades municipais desta cidade portuária do sul da Ucrânia.

"Um ataque com mísseis em Odessa danificou um prédio em que havia cinco pessoas. Um menino de 15 anos morreu, outro mais novo foi levado ao hospital", anunciou a Prefeitura da cidade no Telegram, sem dar detalhes sobre o destino das outras três pessoas no prédio.

