Manchester United vence Brentford (3-0) e mantém chances matemáticas de ir à Champions

Depois de ter somado um único ponto nas últimas três rodadas e de ter visto suas chances de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada praticamente evaporarem, o Manchester United mostrou sua melhor versão contra o Brentford (3-0), nesta segunda-feira no encerramento da 35ª rodada da Primeira Liga.

Com 58 pontos, os 'Red Devils' estão em sexto lugar, cinco pontos atrás do Arsenal, atualmente quarto e último virtual classificado para a Champions, e três pontos atrás do Tottenham (5º).

Mas o United é o único time que já disputou 36 jogos e só lhe restam dois, enquanto os 'Gunners' ainda vão disputar quatro assim como os 'Spurs'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo de uma vaga na Liga dos Campeões ainda é matematicamente possível para o Manchester United, mas as chances reais são quase nulas.

Em seu último jogo da temporada em Old Trafford, que voltou a ter protestos contra os proprietários americanos do clube, a família Glazer, os anfitriões foram parcialmente perdoados por uma temporada medíocre.

O volante português Bruno Fernandes, após uma grande assistência de Anthony Elanga, abriu o placar aos 9 minutos.

No segundo tempo, Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti que ele mesmo converteu ampliando para 2 a 0.

Em sua comemoração apontou com o dedo para o peito e depois para o gramado de Old Trafford, em um gesto que parece indicar que o astro português não tem nenhuma intenção de trocar de clube na próxima temporada.

E no minuto 72 foi o zagueiro central francês Raphaël Varane que em um escanteio fechou o placar com seu primeiro gol desde sua chegada ao time inglês no último verão europeu.

Este pode ter sido o último jogo do espanhol Juan Mata em Old Trafford. O contrato do campeão mundial em 2010 pela Espanha se encerra nesta temporada.

-- Resultados da 35ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Liverpool 0 - 1

Watford - Burnley 1 - 2

Aston Villa - Norwich City 2 - 0

Southampton - Crystal Palace 1 - 2

Wolverhampton - Brighton 0 - 3

Leeds - Manchester City 0 - 4

- Domingo:

Tottenham - Leicester 3 - 1

Everton - Chelsea 1 - 0

West Ham - Arsenal 1 - 2

- Segunda-feira:

Manchester United - Brentford 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 83 34 26 5 3 84 21 63

2. Liverpool 82 34 25 7 2 86 22 64

3. Chelsea 66 34 19 9 6 68 29 39

4. Arsenal 63 34 20 3 11 54 41 13

5. Tottenham 61 34 19 4 11 59 39 20

6. Manchester United 58 36 16 10 10 57 52 5

7. West Ham 52 35 15 7 13 53 46 7

8. Wolverhampton 49 34 15 4 15 33 32 1

9. Brighton 44 35 10 14 11 34 42 -8

10. Newcastle 43 35 11 10 14 40 56 -16

11. Leicester 42 33 11 9 13 48 54 -6

12. Crystal Palace 41 34 9 14 11 45 42 3

13. Aston Villa 40 33 12 4 17 44 46 -2

14. Brentford 40 35 11 7 17 41 52 -11

15. Southampton 40 35 9 13 13 41 58 -17

16. Burnley 34 34 7 13 14 31 46 -15

17. Leeds 34 34 8 10 16 38 72 -34

18. Everton 32 33 9 5 19 35 55 -20

19. Watford 22 34 6 4 24 32 69 -37

20. Norwich City 21 34 5 6 23 22 71 -49

bds/iga/aam

Tags