Leverkusen se consolida em terceiro; Leipzig perde e se complica na luta por vaga na Champions

O Bayer Leverkusen se consolidou em terceiro lugar na Bundesliga nesta segunda-feira ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, enquanto o Leipzig perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Mönchengladbach e continua fora do G4, que classifica para a Liga dos Campeões, no momento em que restam duas rodadas para o fim do campeonato.

O Leipzig, em superioridade numérica nos últimos trinta minutos, não conseguiu encontrar uma maneira de reagir. Jonas Hofmann, do 'Gladbach', balançou a rede duas vezes no segundo tempo.

A situação se torna crítica para o Leipzig, que vinha fazendo uma campanha brilhante desde janeiro, mas perdeu dois jogos consecutivos no campeonato. O time é o quinto colocado, com um ponto a menos que o quarto, o Freiburg, e não depende mais de si para garantir uma vaga na próxima temporada na competição de maior prestígio da Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para o Leverkusen a situação é mais tranquila com seus 58 pontos, três a mais que o Freiburg.

O treinador do Leipzig, Domenico Tedesco, se recusou a justificar o mau desempenho da sua equipe devido ao calendário carregado.

"Isso seria muito fácil", disse Tedesco ao DAZN.

"No primeiro tempo sentimos na parte física e a parte tática se perdeu".

-- Resultados da 32ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

1. FC Union Berlin - Greuther Furth 1 - 1

- Sábado:

Augsburg - Colônia 1 - 4

Mainz - Bayern de Munique 3 - 1

Arminia Bielefeld - Hertha Berlim 1 - 1

Borussia Dortmund - Bochum 3 - 4

Stuttgart - Wolfsburg 1 - 1

Hoffenheim - Freiburg 3 - 4

- Segunda-feira:

B. Moenchengladbach - RB Leipzig 3 - 1

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 32 24 3 5 93 33 60

2. Borussia Dortmund 63 32 20 3 9 80 50 30

3. Bayer Leverkusen 58 32 17 7 8 74 44 30

4. Freiburg 55 32 15 10 7 56 40 16

5. RB Leipzig 54 32 16 6 10 67 36 31

6. Colônia 52 32 14 10 8 51 46 5

7. 1. FC Union Berlin 51 32 14 9 9 43 41 2

8. Hoffenheim 46 32 13 7 12 55 51 4

9. Mainz 42 32 12 6 14 46 42 4

10. B. Moenchengladbach 41 32 11 8 13 48 59 -11

11. Eintracht Frankfurt 40 32 10 10 12 42 46 -4

12. Bochum 39 32 11 6 15 34 48 -14

13. Wolfsburg 38 32 11 5 16 40 52 -12

14. Augsburg 35 32 9 8 15 37 51 -14

15. Hertha Berlim 33 32 9 6 17 35 67 -32

16. Stuttgart 29 32 6 11 15 37 56 -19

17. Arminia Bielefeld 27 32 5 12 15 25 50 -25

18. Greuther Furth 18 32 3 9 20 26 77 -51

bds/iga/aam

Tags