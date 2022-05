Israel acusa o Irã de ter tentado recrutar agentes pelo Facebook

Israel acusou nesta segunda-feira (2) o Irã, seu grande inimigo, de ter usado uma conta falsa no Facebook para entrar em contato com israelenses e pedir que eles coletassem informações para afetar outros israelenses em troca de remuneração.

Operando por trás do perfil no Facebook de "Sara Puppi", apresentada como uma jovem judia do Canadá, um agente iraniano pediu aos israelenses, "pressionando-os e prometendo-lhes milhares de dólares", para reunir "informações sobre personalidades israelenses" para "causá-los mal", informou em comunicado o Shin Beth, o serviço de segurança interna israelense.

Membros do Shin Beth, que entraram em contato com "Sara Puppi" por meio de outras contas falsas no Facebook, receberam pagamentos em bitcoins, acrescentou.

Com a conta falsa, que tinha 2.000 amigos antes de ser removida do Facebook nesta segunda-feira, o agente iraniano também tentou recolher informações sobre personalidades econômicas e diplomáticas árabes que atuam em Israel, segundo a mesma fonte.

Também teria tentado afetar as relações de Israel com a Rússia, levando seus interlocutores a criticar o presidente Vladimir Putin e a ofensiva na Ucrânia.

O Shin Beth disse à AFP que permitiu que "Sara Puppi" agisse para coletar mais informações e assim chegar ao Irã.

No sábado, o gabinete do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett anunciou que o serviço secreto externo, o Mossad, havia frustrado "nos últimos meses" ataques organizados pelo Irã contra um general americano na Alemanha, um jornalista na França e um diplomata israelense na Turquia.

O Irã não reagiu a essas informações, que ocorrem depois que Israel pediu que a Guarda Revolucionária iraniana fosse mantida na lista americana de "organizações terroristas estrangeiras", algo que está sendo discutido no âmbito das negociações sobre a questão nuclear da República Islâmica.

