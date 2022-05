Getafe fica mais perto da permanência; Betis ainda sonha com vaga na Champions

Getafe e Real Betis empataram em 0 a 0 nesta segunda-feira no Coliseo Alfonso Pérez, na cidade ao sul de Madri, com os dois times somando um ponto que os aproxima um pouco mais de seus respectivos objetivos.

O time 'azulón' de Quique Flores (15º), imerso na luta para fugir do rebaixamento, tem 36 pontos, cinco a mais que o Granada (18º), equipe que abre a zona de rebaixamento com 31 pontos.

O Betis do técnico chileno Manuel Pellegrini, que se sagrou campeão da Copa do Rei há nove dias contra o Valencia nos pênaltis, se agarra ao sonho de fechar a temporada com chave de ouro se classificando para a Liga dos Campeões com este ponto que deixa três do Atlético de Madrid, quarto na tabela, e que perdeu no domingo em San Mamés para o Athletic Bilbao (2-0).

"Acho que jogamos contra um time muito difícil aqui na casa deles. Fizemos um primeiro tempo muito bom, onde tivemos chances de abrir o placar, e um segundo tempo em que nos diluímos, praticamente não chegamos ao gol do Getafe" , disse Pellegrini, para quem o empate foi "justo".

-- Resultados da 34ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Cádiz 1 - 1

- Sábado:

Alavés - Villarreal 2 - 1

Real Madrid - Espanyol 4 - 0

Valencia - Levante 1 - 1

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 2 - 0

- Domingo:

Elche - Osasuna 1 - 1

Granada - Celta Vigo 1 - 1

Rayo Vallecano - Real Sociedad 1 - 1

Barcelona - Mallorca 2 - 1

- Segunda-feira:

Getafe - Betis 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 81 34 25 6 3 73 29 44

2. Barcelona 66 34 19 9 6 63 34 29

3. Sevilla 64 34 17 13 4 50 28 22

4. Atlético de Madrid 61 34 18 7 9 59 41 18

5. Betis 58 34 17 7 10 56 38 18

6. Real Sociedad 56 34 15 11 8 33 32 1

7. Villarreal 52 34 14 10 10 54 33 21

8. Athletic Bilbao 51 34 13 12 9 41 34 7

9. Osasuna 45 34 12 9 13 35 45 -10

10. Valencia 43 34 10 13 11 45 49 -4

11. Rayo Vallecano 41 34 11 8 15 35 39 -4

12. Celta Vigo 40 34 10 10 14 37 38 -1

13. Elche 39 34 10 9 15 37 45 -8

14. Espanyol 39 34 10 9 15 37 49 -12

15. Getafe 36 34 8 12 14 31 37 -6

16. Mallorca 32 34 8 8 18 30 56 -26

17. Cádiz 32 34 6 14 14 30 47 -17

18. Granada 31 34 6 13 15 37 57 -20

19. Alavés 28 34 7 7 20 28 56 -28

20. Levante 26 34 5 11 18 42 66 -24

