Diplomatas dos EUA esperam retornar a Kiev antes do fim do mês

Os diplomatas americanos que abandonaram Kiev em meados de fevereiro, dias antes do início da invasão russa, esperam retornar à capital ucraniana "antes do fim do mês", anunciou, nesta segunda-feira (2), a encarregada de negócios dos Estados Unidos, Kristina Kvien.

"Temos muita esperança de que as condições nos permitam voltar a Kiev antes do fim do mês", declarou durante uma coletiva de imprensa em Lviv, grande cidade do oeste da Ucrânia.

"É meu primeiro dia de retorno a Ucrânia", agregou Kvien, que se disse "feliz", acrescentando que estaria "indo e vindo durante o dia durante uma semana ou quiçá duas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A prioridade é a segurança pessoal. Se os agentes de segurança nos disserem que podemos voltar para Kiev, então retornaremos", assegurou.

"A mensagem para Rússia é: 'Fracassaste'", expressou diante da imprensa. E acrescentou: (O presidente Vladimir) Putin cometeu um erro de cálculo histórico em seu ataque não provocado e injustificado".

Os EUA decidiram deslocar sua embaixada na Ucrânia de Kiev para Lviv, próximo à fronteira polonesa, em 14 de fevereiro, dez dias antes do início da invasão russa, antes de retirarem seu pessoal do país.

Após uma visita à Kiev em 24 de abril, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciaram o retorno gradual da presença diplomática americana na Ucrânia, em vista a melhora da situação sobre o terreno, especialmente em Kiev e na região no entorno.

No dia seguinte (25), o presidente Joe Biden afirmou que nomearia nos próximos dias Bridget Brink, atual representante na Eslováquia, como nova embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia.

bur-rbj/cat/mar/mis/mb/dd

Tags