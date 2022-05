Depois do Fatah, Hamas reivindica ataque a colônia israelense na Cisjordânia

O movimento islamista palestino Hamas reivindicou, nesta segunda-feira (2), a autoria de um ataque cometido na sexta-feira no qual morreu um guarda israelense de um assentamento judaico na Cisjordânia ocupada, dois dias depois de o movimento rival Fatah fazer o mesmo.

"Assumimos a responsabilidade total do ataque heroico realizado por nossos combatentes na sexta-feira no assentamento chamado de Ariel e que levou à morte de um oficial", afirmaram as Brigadas Ezzedin al Qassam, o braço armado do Hamas - movimento que governa a Faixa de Gaza -, em um comunicado.

Dois agressores mataram a tiros um guarda israelense que estava posicionado em frente a um dos acessos do assentamento israelense de Ariel, situado no norte da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

No sábado, as Brigadas dos mártires de Al Aqsa, braço armado do partido Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, reivindicaram a autoria do ataque.

As forças israelenses haviam anunciado no sábado a detenção de dois suspeitos no vilarejo palestino de Qarawat Bani Hassan, a noroeste de Ariel. Os agressores fugiram após os disparos.

Em sua nota, as Brigadas Ezzedin al Qassam confirmaram que os dois palestinos detidos eram combatentes do Hamas.

