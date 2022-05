Consórcio finlandês anula contrato com o grupo russo Rosatom para construção central nuclear

O consórcio de maioria finlandesa Fennovoima anunciou nesta segunda-feira a anulação do contrato com o grupo russo Rosatom para a construção de um reator nuclear na Finlândia, devido à guerra na Ucrânia.

"A guerra na Ucrânia agravou os riscos do projeto", localizado em Pyhajoki, à beira do mar Báltico, justifica Fennovoima em um comunicado, no qual também cita os "atrasos significativos e a incapacidade" da Rosatom para avançar com as obras do reator Hanhikivi-1.

ehu-map/mar/zm

