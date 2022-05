Comunicado do Business Wire :Storm Games

A Storm Games (CEO: Jung Man-su) anunciou no dia 3 que realizará um airdrop como evento de pré-lançamento do Four Gods on WEMIX.

O Four Gods on WEMIX, um game jogue e ganhe (Play and Earn, P&E) com base em blockchain, anunciou um novo lançamento aéreo do tipo missão como evento de pré-lançamento. Esse é o maior evento realizado até agora e pagará um total de 1.000.000 tokens LUX. Os usuários podem ganhar muitos pontos pela missão apenas convidando amigos. (Gráfico: Business Wire)

Four Gods on WEMIX é um game jogue e ganhe (Play and Earn, P&E) com base em blockchain que implementa um mundo de fantasia em grande escala com a era medieval oriental como pano de fundo. Com o sistema NFT aplicado, itens do game, como equipamentos e armas, podem ser trocados entre os usuários. Além disso, o game foi projetado para que os usuários lucrem trocando gemas vermelhas (as Red Gems) conquistadas com tokens LUX.

As gemas vermelhas foram configuradas e implementadas para uso em vários conteúdos, como troca, produção, lojas e sockets, para aumentar o valor do token LUX.

A principal característica do Four Gods on WEMIX é que os jogadores podem roubar gemas vermelhas de seus oponentes por meio de PK entre os personagens.

O pré-registro do Four Gods on WEMIX começou em 5 de abril. Os usuários que participarem do pré-registro receberão vários benefícios (https://www.fourgodsglobal.com/front/apply/pc#sec2).

Vários airdrops também estão sendo realizados durante o período de pré-registro. O airdrop do tipo missão recém-anunciado é o maior realizado até agora e pagará um total de 1.000.000 tokens LUX. Como os usuários podem ganhar muitos pontos pela missão apenas convidando amigos, o evento deve chamar a atenção de usuários globais.

De 9 a 18 de maio, ingressos toquenizados (tickets) da NFT Departed para usar livremente a Tower of the Departed, um espaço de caça para obter gemas vermelhas, serão vendidos no leilão WEMIX (https://wemixauction.com/).

"Estamos dedicando todos os esforços ao lançamento do game para garantir que criamos e fornecemos um game agradável, que satisfará os jogadores de todo o mundo", disse Jung Man-su, CEO da Storm Games. "Convidamos todos a receber as várias recompensas participando do pré-registro e dos vários eventos de airdrop que estão sendo realizados no momento."

URL do airdrop: https://gleam.io/zdQHp/four-gods-on-wemix-airdrop-event Site oficial de pré-lançamento: https://www.fourgodsglobal.com Detalhes sobre a NFT: https://fourgodsglobal.com/front/pre-sale/ Leilão WEMIX: https://wemixauction.com/

Para Storm Games Hidden Monster Kim Hye-min [email protected]

