Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA e o Borussia Dortmund trocaram camisas com os torcedores no Signal Iduna Park antes do pontapé inicial no sábado para chamar a atenção ao projeto de circularidade RE:JERSEY, no qual a PUMA testa um método inovador de reciclagem.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005403/pt/

Sports company PUMA and Borussia Dortmund swapped shirts with the fans at the Signal Iduna Park before kick off on Saturday to draw attention to the circularity project RE:JERSEY, in which PUMA tests an innovative recycling method. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes da partida contra o VfL Bochum, os jogadores do Borussia se aqueceram ao vestir RE:JERSEYs, que foram feitas com 75% de camisas de futebol reaproveitadas. Depois, as lendas do BVB Roman Weidenfeller, Wolfgang "Teddy" de Beer e Norbert "Nobby" Dickel encorajaram os torcedores a doarem seus antigos itens de poliéster. Em troca, alguns torcedores sortudos receberam RE:JERSEYs autografadas pelos jogadores.

No projeto RE:JERSEY, a PUMA testa um processo inovador de reciclagem química, que transforma roupas velhas de poliéster em novas camisas. A meta deste projeto é reduzir o desperdício e pavimentar o caminho para métodos de produção mais circulares.

"Estamos certos de que continuaremos nosso caminho ambicioso rumo a modelos de produção mais sustentáveis com o projeto RE:JERSEY", disse Matthias Baeumer, Diretor Geral do BU Teamsport da PUMA. "Nossa parceria com o BVB é muito forte e estamos felizes por estarem nos dando apoio como parte deste teste inovador."

A partir de segunda-feira, a PUMA e o BVB irão instalar caixas de coleta, onde os torcedores poderão doar seus itens antigos de poliéster, que serão utilizados para o projeto RE:JERSEY. Os torcedores que doarem itens antigos, também podem participar de um sorteio para ganhar grandes prêmios, como camisetas autografadas. Mais informação pode ser encontrada em https://www.bvb.de/eng/puma-re-jersey .

"Vemos um interesse crescente de nossos torcedores em merchandising sustentável e que estão mais conscientes dos temas de sustentabilidade", disse Kerstin Zerbe, Diretor Geral da BVB Merchandising GmbH. "Estamos felizes que nossos pontos de coleta na FanWelt contribuam para tornar nossas camisas mais circulares no futuro. Compartilhamos esta ambição com nossa parceria PUMA."

As RE:JERSEYs usadas pelos jogadores do BVB durante o aquecimento de sábado foram feitas com 75% de camisas de futebol reaproveitadas. Os 25% restantes vêm da SEAQUAL ® MARINE PLASTIC1.

No processo de reciclagem utilizado para o projeto RE:JERSEY, as roupas são decompostas quimicamente em seus principais componentes (despolimerização). As cores são então filtradas e o material é quimicamente reconstituído para criar um fio (repolimerização) com as mesmas características de desempenho do poliéster original.

Junto com o BVB, os times da PUMA, Manchester City, AC Milan e Olympique de Marseille, também fazem parte deste projeto.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Coopera com designers e marcas de renome para levar influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

[1] SEAQUAL ® MARINE PLASTIC

SEAQUAL® MARINE PLASTIC é uma matéria-prima sustentável e totalmente rastreável da SEAQUAL INITIATIVE que é feita de lixo marinho, ou em alguns casos de redes de pesca em fim de vida ou outros plásticos utilizados na aquicultura (como os utilizados na criação de mexilhões e ostras). Para mais informação, acesse https://www.seaqual.org

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005403/pt/

Contato

Mídia:

Robert-Jan Bartunek - Comunicações Corporativas - PUMA - +49 9132 81 3134 - [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags