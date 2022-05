Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

No último trimestre de 2019 e no início de 2020, a conectividade aérea entre o Peru e países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Panamá superou 500 voo semanais, operados por companhias aéreas como Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines, Interjet, LATAM, JetSMART, SKY e Viva Air. No entanto, esse crescimento da aviação comercial foi abruptamente interrompido pela pandemia e pelo fechamento de fronteiras em muitos países.

Jorge Chávez International Airport, Lima - Perú (Photo: PROMPERÚ)

Dois anos depois, a perspectiva é estimulante, com um total de 207 voos semanais até abril de 2022, sinalizando uma recuperação de 41,4% relativamente a 2019, conforme relatório da PROMPERÚ.

Este ano, a Boliviana de Aviación (BoA), companhia aérea estatal boliviana, entrou no mercado peruano e aumentou a conectividade aérea com a Bolívia em 33%, o que representa um total de 12 voos semanais partindo de Santa Cruz (8) e La Paz (4) operados por LATAM e BoA. Além disso, a nova rota da BoA oferecerá serviço para a Argentina (Buenos Aires) e o Brasil (São Paulo) com escala no Peru (Lima).

A Volaris, companhia aérea mexicana de baixo custo, iniciará operações em 1.º de junho, com as seguintes rotas de voo: Cidade do México-Lima, Cancún-Lima e San José (Costa Rica)-Lima.

No segundo semestre de 2021, a conectividade aérea para o Peru começou a decolar, com aumento da frequência de voos semanais entre países latino-americanos. A companhia aérea Avianca voltou a operar no Peru, a Copa Airlines retomou seu voo direto do Panamá para Chiclayo e a LATAM voltou a fazer a rota Córdoba-Lima.

A companhia aérea colombiana de baixo custo Wingo, por sua vez, se aventurou no mercado com sua rota Bogotá-Lima e a JetSMART começou a operar três rotas diretas: Santiago-Lima, Santiago-Arequipa e Santiago-Trujillo.

Além disso, por meio de seu programa de aliança estratégica com companhias aéreas internacionais, a PROMPERÚ está trabalhando em promoção e marketing do Peru como destino turístico para estrangeiros, veiculando campanhas publicitárias conjuntas para a promover seus destinos e, com isso, fortalecendo rotas aéreas já existentes e incentivando o lançamento de novas rotas.

Nesse sentido, em 2021, campanhas publicitárias conjuntas foram lançadas prioritariamente com a LATAM no Chile, Equador e Estados Unidos, e com a SKY na Argentina e no Chile. Essas campanhas mobilizaram mais de 97.000 passageiros aéreos.

