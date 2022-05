Comunicado do Business Wire :NTT

NTT Ltd., uma fornecedora global de soluções de tecnologia e negócios, anunciou hoje o lançamento de sua oferta de Serviços de IoT para Sustentabilidade. A nova pilha de soluções de ponta a ponta ajudará as empresas a avançar no progresso em relação às iniciativas globais de sustentabilidade e a tomar decisões baseadas em dados para reduzir sua pegada de carbono por meio do uso inteligente da conectividade IoT.

Essas soluções incluem:

-- Leitura do medidor de OCR: Um leitor de medidor baseado em óptica para fornecer dados quase em tempo real de qualquer tipo de medidor, incluindo água, eletricidade e gás. O medidor também pode ser usado para ler qualquer tipo de medidor, incluindo pressão e temperatura.

-- Gerenciamento de vazamento de água: Essa tecnologia fornece proteção habilitada para IoT em tempo real contra danos causados pela água para projetos de espaços inteligentes.

-- Manutenção preditiva: Essa solução coleta dados de sensores para criar modelos que preveem quando eventos de interesse podem ocorrer, incluindo possíveis paralisações, acidentes ou quando algo pode precisar ser substituído.

-- Monitoramento ambiental: Essa tecnologia usa sensores para identificar a presença de poluentes no ar e na água, além de rastrear temperatura e umidade.

A pilha de Serviços de IoT para Sustentabilidade da NTT incorpora uma integração segura de TI/OT e suporte de ponta a ponta. Isso ajuda as organizações a ver rapidamente os benefícios da tecnologia em toda a empresa após a implantação. Os benefícios incluem economia de custos de energia, redução mais rápida de emissões, excelência operacional avançada e melhor capacitação de trabalho em toda a organização. A pilha de soluções também é suportada pela nova rede LoRaWAN da NTT e seu catálogo de sensores para medir, monitorar e coletar dados para impulsionar os objetivos de sustentabilidade.

"As tecnologias IoT são uma ferramenta essencial na luta global contra as mudanças climáticas", afirmou Jeff Merritt, chefe de transformação urbana do Fórum Econômico Mundial. "Sabemos quais ações são necessárias para construir um futuro mais sustentável e temos um conjunto robusto de tecnologias disponíveis para ajudar a gerar esse impacto. À medida que o mundo procura acelerar a implementação dessas soluções, organizações como a NTT terão um papel fundamental a desempenhar para ajudar empresas e governos a capitalizar essa oportunidade".

Este anúncio segue a nomeação de dois veteranos do setor para impulsionar o crescimento e o impulso nas iniciativas de IoT e sustentabilidade da NTT. O líder da indústria sem fio, Devin Yaung, foi nomeado vice-presidente sênior do Group Enterprise IoT Products and Services, NTT Ltd., trazendo mais de 25 anos de experiência em tecnologia focada na transformação de negócios. Vicky Bullivant também foi nomeada vice-presidente sênior de sustentabilidade do grupo, NTT Ltd. Vicky está há 25 anos criando e entregando estratégias bem-sucedidas de sustentabilidade, social, clima e ESG que sustentam objetivos comerciais em ambientes de negócios em ritmo acelerado e em evolução.

"Quase dois terços (61,4%) dos CEOs que estão alinhando as estratégias de negócios aos Objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Entretanto, apenas duas em cada cinco empresas têm as soluções necessárias para atender aos objetivos imediatos da organização", afirmou Devin Yaung, vice-presidente sênior de produtos e serviços de IoT corporativos do grupo.

"Portanto, é mais crítico do que nunca priorizar e fornecer soluções de sustentabilidade para nossos clientes corporativos. Nossa nova pilha de soluções ajudará as organizações a atingir suas metas de sustentabilidade e melhorar as operações em seus negócios, seja reduzindo o desperdício de defeitos de fabricação ou entendendo a pegada de carbono de sua cadeia de suprimentos. O uso da IoT capacitará as empresas a tomar decisões em tempo real, simplificando processos e transformando a sustentabilidade geral de seus negócios. Estamos orgulhosos de anunciar esta oferta em um momento tão crítico e estamos ansiosos para impulsionar a mudança ao lado de nossos clientes para criar um futuro mais sustentável".

Para saber mais sobre as soluções de serviços de IoT para sustentabilidade da NTT, visite aqui.

Sobre a NTT Ltd.A NTT Ltd. é uma empresa líder global em serviços de tecnologia. Para ajudar nossos clientes a atingir suas metas de transformação digital, usamos nossos recursos globais, experiência e serviços de tecnologia de pilha completa fornecidos por meio de nossa plataforma de serviços integrados. Como seu parceiro estratégico de longo prazo, nós os ajudamos a aprimorar a experiência de clientes e funcionários, transformar sua estratégia de nuvem, modernizar suas redes e fortalecer sua segurança cibernética. E em todas as suas prioridades de transformação, automatizamos seus processos de negócios e TI, extraindo insights e análises de seus principais dados de negócios. Como fornecedor global de TIC, empregamos mais de 50.000 pessoas em 57 países, comercializando em 73 países e prestando serviços em mais de 200 países e regiões. Juntos, possibilitamos o futuro conectado.

Visite-nos em services.global.ntt

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005096/pt/

Contato

Perguntas da mídia: Hotwire for NTT Ltd. Hannah Lock [email protected]

