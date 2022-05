Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), o mais novo operador logístico de armazenagem a frio da América Latina, anunciou hoje a aquisição da Polo Logístico de Frío (PLF), importante player no mercado uruguaio, com forte reputação e uma base diversificada de clientes. Essa incorporação marca a entrada da Emergent LatAm no Uruguai, um importante hub logístico na América Latina. A Emergent LatAm planeja expandir as instalações da PLF para dobrar seu tamanho atual, criando melhorias operacionais e uma maior oferta de serviços.

Fundada em 2018 por Daniel Tugentman, a PLF opera uma unidade localizada a aproximadamente 30 quilômetros do Porto de Montevidéu, com extensos terrenos para futura expansão. A empresa oferece uma gama completa de armazenamento e serviços de valor agregado, incluindo recursos de armazenamento alfandegado.

Com a adição da PLF, a Emergent agora opera um total de 14 instalações de armazenamento a frio em seis países, com outras três em construção. Em particular, o Uruguai é um componente-chave da estratégia de investimento da Emergent LatAm, devido à sua importância no comércio global de alimentos. O país é o terceiro maior exportador de carne bovina da América Latina e desfruta de fortes relações comerciais em todo o mundo. O Porto de Montevidéu está despontando como uma das principais rotas de carga da região, com três terminais e projetos de expansão.

"A aquisição da Polo Logístico de Frío representa uma adição importante à nossa rede regional", disse Neal Rider, CEO da Emergent LatAm. "O Uruguai é um mercado de exportação em crescimento, com importância estratégica para os nossos clientes. Tenho o prazer de receber a administração e a equipe da Polo Logístico de Frío na Emergent LatAm e estamos ansiosos para avançar em nossos planos de expansão. Também gostaria de agradecer a Daniel Tugentman por sua visão de transformar a Polo Logístico de Frío em líder de mercado e por sua parceria ao longo desse processo", acrescentou Rider.

"O acordo para a venda para Emergent Cold LatAm trará grande progresso e novas oportunidades para o Uruguai e sua região", disse Daniel Tugentman, fundador da PLF. "Será uma honra continuar colaborando com a Emergent Cold LatAm, contribuindo com nossa experiência. Continuaremos trabalhando diariamente para alcançar os novos objetivos propostos pela Emergent Cold, bem como nossas metas."

No processo de aquisição, a Emergent LatAm contou com a consultoria financeira da 44 Capital Finanças Corporativas e com a consultoria jurídica da Ferrere Abogados.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo uma rede de armazenamento a frio da mais alta qualidade, para fornecer soluções logísticas integradas e completas com temperatura controlada a clientes de toda a América Latina. A empresa foi fundada para suprir a necessidade de soluções modernas na cadeia de frio e atender às crescentes demandas dos clientes no comércio doméstico e global.

Informações sobre a Emergent Cold Latam para a imprensa: Punto Comunicação Bruna Valentim - [email protected] - (55 11) 99608-2700 Daniel dos Santos - [email protected] - (55 11) 99868-6904 Fabiana Macedo - [email protected] - (55 11) 98505-5282

Emergent Cold LatAmRafael Rocha - [email protected] - +507 6747-8153

