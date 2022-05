Bayern de Munique recebe críticas por viagem a Ibiza logo após derrota

O campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, se tornou alvo de críticas de ex-jogadores e treinadores devido a um fim de semana "para unir o elenco" em Ibiza, logo após a derrota por 3 a 1 fora de casa para o Mainz no sábado.

Campeões alemães pela décima temporada consecutiva, os jogadores bávaros viajaram para a ilha espanhola durante dois dias para "reforçar o coletivo", de acordo com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

Esta viagem, que acontece logo depois da derrota por 3 a 1 em Mainz no último fim de semana na Bundesliga, não agradou ao ex-meia e lenda alemã Lothar Mathaeus, para quem esta viagema à ilha mundialmente conhecida por suas festas "não tem sentido".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Especialmente depois de uma partida como esta", acrescentou na rede Sky.

Campeão mundial em 1990, Matthäus criticou o fato de os jogadores "saírem de férias" apesar da insatisfação dos torcedores com o desempenho de sua equipe. Segundo ele, o técnico Julian Nagelsmann deveria ter vetado a viagem.

Uma opinião compartilhada pelo ex-técnico do Bayern, Felix Magath, que "não teria autorizado tal viagem".

"Não sei como a equipe pode dizer: para nós a temporada termina três semanas mais cedo", questionou o treinador de 68 anos, hoje no comando do Hertha Berlim, atual 15º no campeonato alemão.

Segundo a imprensa alemã, nem todos os jogadores participaram da viagem. O capitão Manuel Neuer e outros como Thomas Müller, Kingsley Coman, Dayot Upamecano e Marcel Sabitzer não teriam viajado para Ibiza.

ryj/mw/lve/dam/psr/aam

Tags