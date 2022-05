Volodymyr Zelensky confirma evacuação de civis de usina siderúrgica em Mariupol

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou, há pouco, a evacuação de civis de uma usina siderúrgica na cidade de Mariupol. Pelas redes sociais, Zelensky disse que 100 pessoas estão a caminho de um território seguro e controlado pela Ucrânia.

Ele indicou que participará de um encontro amanhã com os evacuados, na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país. Acredita-se que cerca de 100 mil pessoas ainda estejam em Mariupol. A fábrica onde estavam os civis é a única região da cidade não ocupada pelos russos.

(Com Associated Press)

