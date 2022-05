Ricardo Alarcón, político cubano próximo a Fidel Castro, morre aos 84 ano

Ricardo Alarcón, ex-chanceler cubano e que foi um grande colaborador de Fidel Castro, faleceu no sábado aos 84 anos, depois de passar os últimos anaos afastado do poder, confirmou o governo de Havana, sem revelar a causa da morte.

"Toda nossa homenagem ao querido Ricardo Alarcón na lealdade à Revolução, à política externa e à gloriosa tradição de CubaMinrex", escreveu o chanceler Bruno Rodríguez no Twitter.

Alarcón, que foi representante de Cuba na ONU, também foi uma figura crucial ao lado de Fidel Castro na elaboração da política nacional a respeito dos Estados Unidos, inimigo da ilha desde 1959.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em junho de 2013, no entanto, ele foi excluído da cúpula do Partido Comunista (PCC, único) durante a sétima plenária do Comitê Central, quando Raúl Castro já havia sucedido o irmão Fidel (1926-2016).

A remoção aconteceu depois que seu principal auxiliar, Miguel Álvarez, foi processado e condenado em um discreto processo por espionagem.

Presidente do Parlamento cubano de 1998 a 2013, ele também ocupou um cargo no seleto Gabinete Político do PCC.

cb/lp/ll/fp

Tags