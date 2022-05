PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Nancy Pelosi expressa solidariedade "inequívoca" dos Estados Unidos em visita surpresa a Kiev

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Presidente da Câmara dos EUA expressa solidariedade inequívoca durante visita surpresa a Kiev

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, expressou neste domingo a solidariedade "inequívoca" do país com a Ucrânia, um dia depois de uma visita surpresa a Kiev, onde se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky.

SVIATOGUIRSK:

Soldados da 81ª brigada ucraniana se retiram exaustos da frente do leste

Um caminhão Kamaz com soldados ucranianos acelera para longe da linha de frente. São os membros da 81ª brigada, que receberam a ordem de se retirar da frente de batalha no leste do país para recuperar forças diante do avanço dos russos.

KIEV:

Visita surpresa da presidente da Câmara e de congressistas americanos a Kiev

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, expressou apoio "inequívoco" do seu país à Ucrânia contra a agressão russa, um dia depois de uma visita surpresa a Kiev, que foi revelada neste domingo por fontes dos governos dos dois países.

MOSCOU:

Fornecimento de gás russo para Europa caiu quase 27% no período janeiro-abril

O fornecimento de gás russo para países da União Europeia (UE) e a Turquia registraram uma queda considerável entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021, enquanto a entrega para a China registrou forte alta, anunciou a empresa Gazprom.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden e Trevor Noah lideram a volta do jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca

O presidente e as piadas voltaram, enquanto as luvas e as máscaras desapareceram no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, sábado à noite em Washington.

-- ÁSIA

KANDAHAR:

Líder supremo do Afeganistão elogia a "segurança" do país em aparição pública incomum

O líder supremo do Afeganistão apareceu neste domingo (1) em público pela segunda vez em seis anos e afirmou aos fiéis que celebram o Eid al Fitr, a ruptura do jejum e o fim do Ramadã, que o Talibã proporcionou segurança e liberdade desde que assumiram o poder no ano passado.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

