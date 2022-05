Para controlar avanço da covid-19, Pequim eleva restrições em feriado

Autoridades de Pequim decidiram restringir o acesso da população aos restaurantes da cidade, permitindo apenas a retirada das refeições. A medida, que visa controlar o avanço de casos de covid-19 no país e faz parte da política Covid Zero, acontece em meio ao feriado do Dia do Trabalho na China, que tradicionalmente é um período movimentado. Parques e atrações turísticas da capital chinesa estão limitadas a 50% de sua capacidade. O parque temático Universal Studios em Pequim, inaugurado no ano passado, também informou que fechou temporariamente.

O Ministério dos Transportes da China espera que 100 milhões de viagens sejam feitas durante o feriado, uma queda de 62% em relação ao ano passado. No entanto, muitos governos locais ordenaram que os moradores não saíssem de suas cidades, a menos que fosse absolutamente necessário, e impuseram longas quarentenas para pessoas vindas de áreas onde foram relatados casos de covid.

Após o feriado, trabalhadores e estudantes serão obrigados a apresentar um teste de covid negativo, realizado nas últimas 48 horas, para retornar ao trabalho ou à escola. A partir de 5 de maio, os moradores devem fornecer um teste covid negativo - realizado nos sete dias anteriores - para entrar em todos os locais públicos, incluindo o transporte público. Todos os moradores são obrigados a fazer um teste de covid pelo menos uma vez por semana, de acordo com autoridades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Xangai o lockdown permanece. A cidade registrou 7.872 novos casos no sábado, abaixo dos mais de 20 mil por dia observado nas últimas semanas. Fora de Xangai, apenas 384 novos casos foram encontrados no resto da China continental. Já em Pequim, a cidade contabilizou 321 casos nos últimos nove dias.

(Com Associated Press)

Tags