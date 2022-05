Olympique perde para Lyon e põe vice-liderança em risco no Francês

O Olympique de Marselha foi derrotado em casa neste domingo pelo Lyon por 3 a 0 e ficou apenas três pontos acima do terceiro colocado na tabela, o Rennes, a três jogos do fim do Campeonato Francês.

Depois de um primeiro tempo sem gols, Castello Lukeba colocou os visitantes na frente aos dez da segunda etapa. Aos 31, Moussa Dembelé ampliou e Karl Toko Ekambi fechou o placar aos 44.

O Olympique, que até agora estava cômodo no campeonato, sofre uma dura derrota para um rival antes do jogo de volta pelas semifinais da Liga Conferência contra o Feyenoord (vitória dos holandeses por 3 a 2 na ida).

Também neste domingo, o Monaco venceu o Angers por 2 a 0 e chegou à sua sétima vitória consecutiva na Ligue 1 graças a um gol contra de Abdoul Kader Bamba e um de Wissam Ben Yedder.

Com o resultado, o time do Principado sobe para a quarta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa da próxima temporada, com a mesma pontuação do Rennes. Além disso, fica com boas chances de conseguir uma classificação para a Liga dos Campeões.

Na quinta posição está o Nice, que hoje derrotou o Bordeaux fora de casa por 1 a 0, gol do argelino Andy Delort, e manteve viva a possibilidade de conseguir uma vaga em alguma das competições europeias.

Para o Bordeaux, o resultado é um novo revés nas suas esperanças de permanecer na primeira divisão. O time está na vice-lanterna, seis pontos atrás do Clermont-Ferrand, primeira equipe fora da zona de risco de rebaixamento.

Já o lanterna Metz, que não vence um jogo desde janeiro, chegou a abrir 2 a 0 sobre o Montpellier, mas nos últimos dez minutos acabou cedendo o empate.

Em outros jogos do dia, o Lille perdeu para o Troyes por 3 a 0, e o Reims venceu o Lorient fora de casa por 2 a 1.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Strasbourg - PSG 3 - 3

- Sábado:

Lens - Nantes 2 - 2

Rennes - Saint-Étienne 2 - 0

- Domingo:

Troyes - Lille 3 - 0

Montpellier - Metz 2 - 2

Monaco - Angers 2 - 0

Lorient - Reims 1 - 2

Brest - Clermont-Ferrand 2 - 0

Bordeaux - Nice 0 - 1

Olympique de Marselha - Lyon 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 79 35 24 7 4 79 34 45

2. Olympique de Marselha 65 35 19 8 8 56 36 20

3. Rennes 62 35 19 5 11 77 36 41

4. Monaco 62 35 18 8 9 57 35 22

5. Nice 60 35 18 7 10 44 29 15

6. Strasbourg 57 35 15 12 8 58 39 19

7. Lyon 55 35 15 11 9 59 45 14

8. Lens 55 35 15 10 10 55 44 11

9. Nantes 51 35 14 9 12 50 43 7

10. Lille 51 35 13 12 10 42 43 -1

11. Brest 48 35 13 9 13 45 48 -3

12. Reims 43 35 10 13 12 38 38 0

13. Montpellier 43 35 12 7 16 48 53 -5

14. Troyes 36 35 9 9 17 33 47 -14

15. Angers 35 35 8 11 16 38 53 -15

16. Lorient 34 35 8 10 17 34 59 -25

17. Clermont-Ferrand 33 35 8 9 18 35 65 -30

18. Saint-Étienne 31 35 7 10 18 38 70 -32

19. Bordeaux 27 35 5 12 18 47 85 -38

20. Metz 25 35 4 13 18 31 62 -31

bds/dam/cb

