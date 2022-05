Militares poloneses pedem que imagens de exercícios com OTAN não sejam divulgadas

Forças armadas da Polônia informaram que os exercícios militares envolvendo milhares de soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) são regulares e visam melhorar a segurança da região leste do país.

Em comunicado, divulgado neste domingo, militares poloneses fizeram um apelo à população para que não veiculem fotos ou informações das atividades. Autoridades alertaram que "atividades imprudentes" podem prejudicar a segurança da aliança. "Vamos nos atentar aos perigos!", disse.

De acordo com o Exército polonês, cerca de 18 mil soldados, de mais de 20 países, estavam participando do Defender Europe 2022 e do Swift Response 2022', ambos exercícios que estão acontecendo na Polônia e em outros oito países. As atividades estão programadas para ocorrer de 1º a 27 de maio.

Papa

Em relação à cidade ucraniana Mariupol, o Papa Francisco voltou a apelar para uma evacuação segura de ucranianos presos na siderúrgica da cidade, dizendo que chora ao pensar no sofrimento, de idosos e crianças, e em pensar como a cidade foi "barbaramente bombardeada e destruída." A declaração foi feita em sua tradicional oração do meio-dia. Francisco disse também que notou os "terríveis relatos de crianças sendo expulsas e deportadas" e a "terrível regressão da humanidade."

(Com Associated Press)

