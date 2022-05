Milan vence Fiorentina e mantém liderança no Italiano

No sufoco, o Milan conseguiu vencer a Fiorentina por 1 a 0 em casa neste domingo e garantiu a manutenção da liderança do Campeonato Italiano ao fim da 35ª rodada.

O time 'rossonero' se coloca provisoriamente com cinco pontos à frente da Internazionale de Milão, que hoje visita a Udinese com a pressão de ter que vencer para não se afastar da briga pelo título.

Em San Siro, o Milan sofreu muito e parecia que teria um novo tropeço. Quando tudo levava a crer que o time sairia com o seu terceiro 0 a 0 nas últimas cinco partidas, Rafael Leão marcou o gol da vitória aos 37 do segundo tempo, aproveitando erro na saída de bola do goleiro da Fiorentina.

Mais cedo, a Juventus derrotou o Unione Venezia por 2 a 1 e se consolidou na quarta colocação da Serie A, praticamente garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os dois gols da 'Juve' foram marcados pelo zagueiro Leonardo Bonucci, que hoje completou 35 anos. Para o Venezia, quem descontou foi o meia Mattia Aramu.

A Juventus agora tem dez pontos de vantagem sobre a Lazio (5º), que no sábado derrotou o Spezia, e 11 pontos sobre a Roma, que recebe hoje o Bologna.

Já o Venezia segue na lanterna e cada vez mais próximo da queda para a segunda divisão devido ao seu péssimo final de temporada. O time chegou hoje à nona derrota seguida, apenas quatro dias depois de demitir o treinador Paolo Zanetti.

Também hoje, o Torino venceu fora de casa o Empoli por 3 a 1, graças a um 'hat-trick' de Andrea Belotti, que marcou seus gols de pênalti. Pelo Empoli, que teve dois jogadores expulsos na partida, Szymon Zurkowski balançou as redes.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Cagliari - Hellas Verona 1 - 2

Napoli - Sassuolo 6 - 1

Sampdoria - Genoa 1 - 0

Spezia - Lazio 3 - 4

- Domingo:

Juventus - Unione Venezia 2 - 1

Empoli - Torino 1 - 3

Milan - Fiorentina 1 - 0

(13h00) Udinese - Inter

(15h45) Roma - Bologna

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 77 35 23 8 4 61 30 31

2. Inter 72 34 21 9 4 72 28 44

3. Napoli 70 35 21 7 7 67 31 36

4. Juventus 69 35 20 9 6 54 31 23

5. Lazio 59 35 17 8 10 70 53 17

6. Roma 58 34 17 7 10 55 40 15

7. Fiorentina 56 35 17 5 13 54 47 7

8. Atalanta 55 34 15 10 9 61 43 18

9. Hellas Verona 52 35 14 10 11 61 52 9

10. Torino 47 35 12 11 12 45 37 8

11. Sassuolo 46 35 12 10 13 60 61 -1

12. Udinese 43 34 10 13 11 53 52 1

13. Bologna 42 34 11 9 14 39 48 -9

14. Empoli 37 35 9 10 16 46 65 -19

15. Sampdoria 33 35 9 6 20 42 57 -15

16. Spezia 33 35 9 6 20 37 63 -26

17. Cagliari 28 35 6 10 19 32 64 -32

18. Salernitana 25 33 6 7 20 28 70 -42

19. Genoa 25 35 3 16 16 25 55 -30

20. Unione Venezia 22 34 5 7 22 28 63 -35

