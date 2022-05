Dinamarquês Holger Rune conquista torneio de Munique, seu primeiro título ATP

O jovem tenista dinamarquês Holger Rune, de 19 anos, conquistou neste domingo o ATP 250 de Munique, ao superar por abandono o holandês Botic van de Zandschulp.

Rune, número 70 do mundo, perdia por 4 a 3 no primeiro set no momento do abandono de Zandschulp (número 40) devido a uma dor no peito.

Rune é o primeiro dinamarquês a ganhar um título ATP desde Kenneth Carlsen em 2005.

-- ATP 250 de Munique

- Simples masculino - Final:

Holger Rune (DIN) derrotou Botic van de Zandschulp (HOL) 3-4 e abandono

