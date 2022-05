Barcelona vence Mallorca e retoma vice-liderança do Campeonato Espanhol

O Barcelona recuperou a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar o Mallorca por 2 a 1 neste domingo, no Camp Nou, pela 34ª rodada.

O time catalão vinha de três derrotas nos últimos três jogos em casa: 3 a 2 para o Eintracht Frankfurt na eliminação da Liga Europa, e 1 a 0 para Cádiz e Rayo Vallecano em LaLiga.

O Barça chegou à vitória neste domingo com gols de Memphis Depay e Sergio Busquets, enquanto Antonio Raíllo descontou para o Mallorca.

Mais cedo, a Real Sociedad empatou em 1 a 1 com jogando fora de casa contra o Rayo Vallecano e perdeu a chance de se consolidar mais na luta por vaga em competições europeias.

A Real Sociedad saiu na frente antes do intervalo com gol do norueguês Alexander Sorloth, mas no segundo tempo o colombiano Falcao García entrou na partida e deixou tudo igual aos 32 minutos.

Em outro jogo deste domingo, Elche e Osasuna também empataram em 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Granada e Celta.

No sábado, o Real Madrid se sagrou campeão espanhol pela 35ª vez em sua história, ao golear o Espanyol por 4 a 0 no Santiago Bernabéu. bur/dr/dam

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Sevilla - Cádiz 1 - 1

- Sábado:

Alavés - Villarreal 2 - 1

Real Madrid - Espanyol 4 - 0

Valencia - Levante 1 - 1

Athletic - Atlético de Madrid 2 - 0

- Domingo:

Elche - Osasuna 1 - 1

Granada - Celta 1 - 1

Rayo - Real Sociedad 1 - 1

Barcelona - Mallorca 2 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Getafe - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 81 34 25 6 3 73 29 44

2. Barcelona 66 34 19 9 6 63 34 29

3. Sevilla 64 34 17 13 4 50 28 22

4. Atlético de Madrid 61 34 18 7 9 59 41 18

5. Betis 57 33 17 6 10 56 38 18

6. Real Sociedad 56 34 15 11 8 33 32 1

7. Villarreal 52 34 14 10 10 54 33 21

8. Athletic Bilbao 51 34 13 12 9 41 34 7

9. Osasuna 45 34 12 9 13 35 45 -10

10. Valencia 43 34 10 13 11 45 49 -4

11. Rayo Vallecano 41 34 11 8 15 35 39 -4

12. Celta Vigo 40 34 10 10 14 37 38 -1

13. Elche 39 34 10 9 15 37 45 -8

14. Espanyol 39 34 10 9 15 37 49 -12

15. Getafe 35 33 8 11 14 31 37 -6

16. Mallorca 32 34 8 8 18 30 56 -26

17. Cádiz 32 34 6 14 14 30 47 -17

18. Granada 31 34 6 13 15 37 57 -20

19. Alavés 28 34 7 7 20 28 56 -28

20. Levante 26 34 5 11 18 42 66 -24

bur-pve/dr/cb

