Trabzonspor consegue empate e garante título do Campeonato Turco

O Trabzonspor se sagrou campeão turco com três rodadas de antecedência ao empatar neste sábado em 2 a 2 com o Antalyaspor.

Antes mesmo do apito final, os torcedores do time entraram no campo para comemorar o título, o sétimo da história do Trabzonspor, que não era campeão turco desde 1984.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, parabenizou o clube e seus torcedores no Twitter, com seus "mais sinceros sentimentos", utilizando a hashtag #SampiyonTrabzonspor (#TrabzonsporCampeão).

Os torcedores do Trabzonspor também tomaram a praça Taksim, em Istambul, para festejar a vitória no campeonato.

