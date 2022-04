Rennes vence Saint-Étienne e sobe para 3º no Francês

O Rennes venceu o Saint-Étienne em casa neste sábado por 2 a 0 pela 35ª rodada do Campeonato Francês.

O meia croata Lovro Majer foi o destaque da partida, marcando os dois gols da vitória do time mandante.

Com o resultado, o Rennes se isolou na terceira colocação na tabela, com três pontos à frente do Monaco, que amanhã recebe o Angers.

Já o Saint-Étienne permanece em 18º e continua em situação delicada na luta para se manter na elite do fuebol francês.

Mais cedo, o Lens empatou em casa com o Nantes em 2 a 2 e perdeu chance de se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Os visitantes saíram na frente com Moses Simon aos oito da primeira etapa. Dez minutos depois, o goleiro Jean-Louis Leca foi expulso e deixou o Lens com um a menos.

Com a expulsão, o técnico Frank Haise decidiu tirar o meia Przemyslaw Frankowski para colocar o goleiro reserva Wuilker Faríñez. Mas antes do intervalo, Simon ampliou do Nantes.

No segundo tempo, os donos da casa reagiram e chegaram ao empate com David de Costa e Arnaud Kalimuendo, de pênalti.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Strasbourg - PSG 3 - 3

- Sábado:

Lens - Nantes 2 - 2

Rennes - Saint-Étienne 2 - 0

- Domingo:

(08h00) Troyes - Lille

(10h00) Montpellier - Metz

Monaco - Angers

Lorient - Reims

Brest - Clermont-Ferrand

(12h05) Bordeaux - Nice

(15h45) Olympique de Marselha - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 79 35 24 7 4 79 34 45

2. Olympique de Marselha 65 34 19 8 7 56 33 23

3. Rennes 62 35 19 5 11 77 36 41

4. Monaco 59 34 17 8 9 55 35 20

5. Strasbourg 57 35 15 12 8 58 39 19

6. Nice 57 34 17 7 10 43 29 14

7. Lens 55 35 15 10 10 55 44 11

8. Lyon 52 34 14 11 9 56 45 11

9. Nantes 51 35 14 9 12 50 43 7

10. Lille 51 34 13 12 9 42 40 2

11. Brest 45 34 12 9 13 43 48 -5

12. Montpellier 42 34 12 6 16 46 51 -5

13. Reims 40 34 9 13 12 36 37 -1

14. Angers 35 34 8 11 15 38 51 -13

15. Lorient 34 34 8 10 16 33 57 -24

16. Troyes 33 34 8 9 17 30 47 -17

17. Clermont-Ferrand 33 34 8 9 17 35 63 -28

18. Saint-Étienne 31 35 7 10 18 38 70 -32

19. Bordeaux 27 34 5 12 17 47 84 -37

20. Metz 24 34 4 12 18 29 60 -31

