Pai do piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez busca candidatura presidencial

O pai do piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez busca ser candidato à presidência do México e se recusa a ficar "pendurado" na fama do filho para alcançar seu objetivo, segundo entrevista publicada neste sábado (30).

"Chego em muitos lugares e vejo os meios de comunicação e redes que falam sobre o pai do 'Checo', que estou pendurado na fama dele, mas não, não se confundam, eu fiz o 'Checo'", afirmou Antonio Pérez Garibay ao jornal local Millennium.

"'Checo' Pérez não me superou; no dia em que ele tiver um filho piloto de Fórmula 1 a gente conversa", acrescentou.

Sergio Pérez, integrante da equipe Red Bull, é o piloto mexicano mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Em março, conquistou a primeira pole position de toda a sua carreira e do automobilismo de seu país na principal categoria do esporte, no Grande Prêmio da Arábia Saudita.

Seu pai, de 60 anos, é deputado pelo partido governista Morena no estado de Jalisco (oeste) e afirma ser um "soldado do presidente" Andrés Manuel López Obrador, além de um dos arquitetos do sucesso de seu filho.

"Há dois projetos com os quais poderei morrer satisfeito: ter colocado um grão de areia para construir 'Checo' Pérez, o piloto mexicano de Fórmula 1, e um grão de areia para construir o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador", disse, citado pelo jornal.

Pérez Garibay assegurou, no entanto, que aceitará se López Obrador decidir apoiar outro dos candidatos para sucedê-lo no cargo.

"Sou um soldado do presidente, vou continuar meu projeto de mãos dadas com o presidente, mas sei obedecer ordens e se o presidente não me escolher, saio de cena", analisou.

As próximas eleições presidenciais no México estão marcadas para julho de 2024 e a candidatura da situação ainda está longe de ser definida.

Pérez Garibay não está entre os prováveis candidatos, segundo as pesquisas, que destacam a atual prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, e o chanceler Marcelo Ebrard como favoritos.

