Míssil russo destrói a pista do aeroporto ucraniano de Odessa

O aeroporto da cidade ucraniana de Odessa (sul) foi alvo neste sábado de um disparo de míssil russo que destruiu a pista, sem provocar vítimas, anunciou o governador da região, Maxim Marchenko.

"Hoje o inimigo atacou a partir da Crimeia com um sistema de míssil Bastion de defesa costeira. A pista do aeroporto de Odessa foi destruída. Graças a Deus, não há vítimas", disse o governador em um vídeo publicado em sua conta no Telegram.

