Instrumentos do Telescópio Espacial James Webb entram em operação

O telescópio espacial James Webb, localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, completou a fase de alinhamento de seus instrumentos científicos, que já estão operacionais, anunciou a Nasa.

Seus quatro poderosos instrumentos, três processadores de imagem e um espectrômetro, foram alinhados com sucesso com o espelho principal (6,5 metros de diâmetro), cuja implantação terminou no início de janeiro, duas semanas após o lançamento do telescópio James Webb (JWST).

Cada instrumento atingiu sua "temperatura operacional" e está pronto para ser usado, explicou a Nasa em um comunicado.

À espera da chegada das primeiras observações científicas (previstas para o verão), confirmou-se que os instrumentos são capazes de "capturar imagens nítidas e bem orientadas" como, por exemplo, da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã, satélite da Via Láctea, que foi tomada pelo instrumento Mirim.

"Esta primeira imagem é magnífica, porque já temos a qualidade que procurávamos", escreveu no Twitter Pierre-Olivier Lagage, gerente científico do Mirim na organização francesa de pesquisa científica CEA.

"Tudo está indo perfeitamente e tenho certeza de que com o JWST faremos a ciência progredir a passos gigantescos", acrescentou.

"Estas imagens de teste mostram o que pode ser alcançado entre pessoas de diferentes países e continentes quando há uma visão científica corajosa para explorar o universo", comemorou Lee Feinberg, comandante dos componentes do telescópio JWST no Goddard Space Flight da Nasa.

O telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares, concentra a esperança de astrônomos de todo o mundo, pois permitirá observar as primeiras galáxias, formadas cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang.

