França reforçará envio de armas e material humanitário à Ucrânia

A França reforçará o envio de material militar e ajuda humanitária à Ucrânia, anunciou o Palácio do Eliseu neste sábado, após uma conversa por telefone entre o presidente Emmanuel Macron e seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky.

O presidente ucraniano agradeceu o envio de material militar "que ajuda na resistência" e o chefe de Estado francês afirmou que "o apoio será reforçado, assim como a ajuda humanitária proporcionada pela França", de acordo com um comunicado.

"A missão dos especialistas franceses que ajudam na coleta de evidências para lutar contra a impunidade e permitir o trabalho da justiça internacional sobre os crimes cometidos no âmbito da agressão russa continuará", completou.

Estados Unidos, França, República Tcheca e outros aliados entregaram armas de longo alcance para ajudar a Ucrânia a enfrentar a ofensiva da Rússia no Donbass, leste do território.

De acordo com o Palácio do Eliseu, a ajuda humanitária francesa para a Ucrânia representa no momento "mais de de 615 toneladas de material transportado, incluindo equipamentos médicos, geradores para hospitais, ajuda em alimentos, ajuda para alojamento e veículos de emergência".

